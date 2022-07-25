Bahçede 8 liradan satılan çilek, tezgahta 30 lira

Batman’da yetiştiricinin tarlada 8 liraya sattığı çilek, market ve manavlarda 30 TL’den satışa sunuluyor. Fiyat arasındaki uçurumdan olumsuz etkilendiklerini belirten üreticiler bu uçurumun azaltılmasını istiyor.

Sozcu.com.tr

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Sason'da çilek yetiştiriciliğindeki tüm yük omuzlarında olduğu halde, 8 liradan tarlada sattıkları çileğin kilosunun tezgahlarda 30 lira olmasının satış rekoltelerinde düşüşe neden olduğunu belirten üretici Fahrettin Çelik, aradaki fiyat uçurumunun düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Çelik şu değerlendirmelerde bulundu:

“Çilek yetiştiriciliğindeki tüm masrafları, bütün emeği biz sarf ediyoruz. Tüm yük biz yetiştiricilerin omuzunda olduğu halde tarlada 8 liradan sattığımız çileğin kilosunun market ve manav tezgahlarına yetişinceye kadar 30, 40 liraya kadar yükseldiğini görüyoruz. Bu durum bizim satış rekoltemizi düşürüyor.”

‘FİYAT FARKINA TEPKİLİYİZ’

“Vatandaş 2 kilo alacağına bir kilo almak zorunda kalıyor. Bizden 8 liradan aldıkları çileğin kilosunu onlar 10 ile 15 lira civarında satarlarsa vatandaşın alım gücü de artar” ifadelerini kullanan Çelik, “Biz, bu aradaki fiyat farkına çok tepkiliyiz. Arada mağdur olan biz oluyoruz. Uygun fiyata satılırsa tüketim artar. O zaman biz de kazanırız, aracılar da kazanır, tarlada çalıştırdığımız işçi de kazanır. Ama çok pahalıya satarlarsa üretim azalır. Onların makul fiyata satmalarını istiyoruz. Vatandaşımızın sofrasına da çilek gitsin istiyoruz” diye konuştu. (İHA)

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