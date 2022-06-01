Bakan Bilgin: 3600 ek göstergenin kapsamı belirlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Bilgin, 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini söyledi.

Ayrıca, Bilgin ile Hazine ve Maliye Nureddin Nebati bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3600 ek gösterge çalışmasını sunacak.

MAYIS SONUNA İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan, ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

3600 Ek Gösterge Komisyonu’nun ilk toplantısı 16 Şubat’ta, ikinci toplantısı 16 Mart’ta yapılmıştı.

İkinci toplantının ardından, tüm memurları kapsayan ek gösterge düzenlemesi isteyen Memur-Sen, 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sunmuştu.

Bilgin ise, 13 Mayıs’ta ek gösterge düzenlemesinin sonuçlanması için mayıs sonunu işaret etmişti.

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