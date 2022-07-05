Vedat Bilgin: Türkiye’de bütün ailelerin kapısında otomobili var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye değişiyor. Refah seviyesine bakın. Türkiye'de bütün ailelerin, her gelir grubundan ailenin kapısında otomobili var, çocukları okuyor. Netice itibarıyla hepimiz bireysel hayatımızdan bunu hissedebiliriz" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, ‘İŞKUR İl Müdürlükleri 2022 Yılı Hedef Performans İzleme Toplantısı’na katıldı.

Burada konuşan Bilgin, Türkiye’nin 2000’li yıllardan itibaren yükselen ülkelerden biri olduğunu belirterek, “Türkiye’nin diğer ülkelerden farklılıkları var. Birincisi; imparatorluk geleneğine sahip. Gelenek boşuna yaşanmış bir şey değildir. Oradan elde ettiğimiz olağanüstü bir birikim var. İkincisi, Türkiye tarihsel olarak sahip olduğu mirası Anadolu coğrafyası üzerinde temsil ediyor. Burası Akdeniz’in merkezinde olan, dünya ticaret yollarının tarihsel olarak merkezinde olan bir yer. Bugün de dünya enerji yollarının merkezinde olan bir yer” dedi.

‘MİLLİ GELİR 10 BİN DOLARI GEÇTİ’

Bakan Bilgin, Türkiye’yi diğer ülkelerden ayıran en önemli faktörlerden birisinin de jeopolitik konumu olduğunu ifade ederek, “2000li yıllarda 300 dolar olan kişi başına milli gelir, şu anda 10 bin doları geçti. Türkiye zincirlerini kırdı ve kalkındı. Bizim rakamlarımıza bakmayın, OECD rakamlarına bakın. Türkiye 2000de neydi? Sanayide hangi ürünleri üretiyordu, savunma sanayinde neler vardı? NATO’nun verdiği işe yaramaz, eskimiş, üstelik hibe altında verip sonradan para istediği silahların dışında neyi vardı? Baktığınız zaman Türkiye değişiyor. Refah seviyesine bakın. Türkiye’de bütün ailelerin, her gelir grubundan ailenin kapısında otomobili var, çocukları okuyor. Netice itibarıyla hepimiz bireysel hayatımızdan bunu hissedebiliriz” diye konuştu.

‘ENFLASYON TAHRİBATINI HİSSETTİRMEMEK…’

Bakan Bilgin, gelişmiş ülkelerin en büyük probleminin yalnızca enflasyon artışı olmadığını ve hızlı şekilde ortaya çıkan resesyon tehdidi olduğunu belirterek, “Dünyanın yaşadığı bu küresel kriz bizi fevkalade etkiliyor. Bizim dövize ihtiyacımız var. Dolayısıyla döviz fiyatlarındaki bir dalgalanma bizim ekonomimizde sarsıcı etki yapıyor. Burada yapılacak en önemli şey, enflasyon tahribatını çalışanlarımıza ve emekçilerimize hissettirmemek, bu tahribatı koruyacak tedbirler almak. Biz sosyal bir devletiz, bunu yapmaya çalışıyoruz” dedi. (DHA)

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