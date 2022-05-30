Bakan Ersoy Türkiye’ye gelen günlük turist sayısını açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye günde ortalama 150 bin turistin giriş yaptığını söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, FOX TV'de yayınlanan ve İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programının konuğu oldu.

2022 yılına 42 milyon turist, 35 milyar dolar turizm geliri hedefiyle başladıklarını belirten Ersoy, Türkiye'nin turizmdeki iki önemli pazarı olan Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşa rağmen bu hedefi kuruduklarını söyledi.

‘KRİZLERLE YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ’

“Türkiye gibi jeopolitik konuma sahip bir ülkede yaşıyorsanız, çeşitli sebeplerle krizler yaşamanız her zaman olası. Geçmişte de krizler yaşandı. Maalesef gelecekte de krizler olacak. Türkiye turizmi olarak krizlerle yaşamayı öğrenmeliyiz. Krizlerle baş etmenin yolu da, pazar çeşitliliği olarak karşımıza çıkıyor” diyen Ersoy, şöyle devam etti:

“Şu anda biz 140 ülkede tanıtım yapıyoruz. Televizyon tanıtımları ve dijital alanlarda tanıtımlar yapıyoruz. Global televizyon kanallarıyla da bu sene çalışmaya yapmaya başladık. CNN International, BBC International, Al Jazeera gibi. Onlarla birlikte de 200 ülkeye kadar da çıkabiliyoruz. Bize yoğun yolcu veren 40 pazarda çok yoğun tanıtım yapıyoruz. Son olarak diğer pazarlara da yayılıyoruz. Bunu pazar çeşitliliği için yapıyoruz.”

ANTALYA’YA 60 BİN GÜNLÜK GİRİŞ

Mayıs ayı itibariyle İstanbul'dan günde ortalama 50 bin, Antalya'dan turist girişlerinde ise, dün itibariyle günde 60 bin rakamının geçildiğini açıklayan Bakan Ersoy, “Türkiye geneline baktığınız zaman bu hafta itibariyle ortalama günlük 150 bin turist girişi oluyor” diye konuştu.

İsmail Küçükkaya'nın “Yılı nasıl kapatırız?” sorusuna verdiği yanıtta, 42 milyon turist, 35 milyar dolar turizm geliri hedefine sadık olduklarını yineleyen Bakan Ersoy, “Biz strateji değişikliğine gittik. Bu jeopolitik ortamda yaşamayı öğreneceğiz dedik. Rusya – Ukrayna çatışmasına rağmen yılbaşında koyduğumuz hedefimizi koruduk. Hedefimiz; 42 milyon turist 35 milyar dolar turizm geliri… İnşallah bu hedefimizi de geçeceğiz” dedi.

İlginizi Çekebilir Reuters: Türkiye kur çıkmazıyla yeniden karşı karşıya

İlginizi Çekebilir Rusya borç krizinden böyle çıkmayı planlıyor: Yeni plan devrede

İlginizi Çekebilir 22 yılın en yaygın faiz artışı dalgası yaşanıyor