Bakan Kirişci: Türkiye’de 1,7 milyar çiçek üretiliyor

İzmir'in Bayındır ilçesinde 23'üncüsü düzenlenen Çiçek Festivali'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye'de 1,7 milyar adet çiçek üretiliyor. Bu üretimimiz karşılığında yaptığımız ihracat 2021 yılı itibarıyla 121 milyon dolara yükselmiş durumda" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İzmir programı kapsamında düzenlenen 23’üncü Çiçek Festivali’ne katıldı.

Festivalde stantları gezen Kirişci, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte, Bakan Kirişci’nin yanı sıra Vali Yavuz Selim Köşger, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Hamza Dağ, AKP İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Belediye Başkanı Uğur Demirezen, bazı milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalde konuşan Bakan Kirişci şunları söyledi:

* Çiçek denildiğinde aklımıza olumsuz hiçbir şey gelmediği gibi bunun yanı sıra, olumlu, insanlara keyif veren, İnsanları mutlu eden bir kelimenin karşılığıdır çiçek. Çiçek denildiğinde aklımıza renkler gelir.

* Bayındır ilçemizde festival dolayısıyla vatandaşlarımızın arasında yürüyüş yaparken çiçekle bezenmiş bir kalabalığın içinden, sürekli tebessüm eden hemşehrilerimizin olduğu bir mekandan geçtik.

* Çiçek konusunu ve bunun bir uluslararası festivale taşınmış olmasını çok önemsiyorum. İnşallah bu kültürel faaliyetimiz ülkemiz ve dünyamız var olduğu sürece devam etsin istiyoruz.

Türkiye’de 1,7 milyar adet çiçek üretildiğini dile getiren Bakan Kirişci, şöyle devam etti:

* Bu üretimimiz karşılığında yaptığımız ihracat 121 milyon dolara yükselmiş durumda. Türkiye’de tarımın kendisi de net ihracatçıdır. Çiçek konusunda da Türkiye net ihracatçı bir ülkedir. İhracat miktarı ton bazında artış gösterirken, ondan çok daha fazla bir döviz getirisi elde edebiliyoruz. Bu da katma değeri yüksek olan ürünleri daha iyi pazarlara satabildiğimizin bir göstergesidir.

* Burada sıklıkla Hollanda konusu gündeme geliyor. Hollanda bu konularda örnek bir ülkedir. Pandemi ile başlayıp Rusya-Ukrayna savaşı ile devam eden süreçte ülkemizin sahip olduğu jeostratejik üstünlük bir anda ortaya çıktı. Bugün bizim ihracat ve dış ticaret noktasında en büyük pazarımız olan Avrupa’nın hemen yanı başında bulunmamız bize lojistik bir avantaj sağlıyor.

“BİN NASİHATTEN EVLA OLAN MUSİBETLERİ YAŞADIK”

Çin ve Güney Amerika ülkelerinin çiçek sektöründe belirleyici olduğunu belirten Bakan Kirişci, şöyle konuştu:

* Enerji ve lojistikteki anormal artışlar bizi savaş nedeniyle ambargoyla muhatap olan Rusya için önemli bir tedarikçi ülke konumuna getirdi. Ben bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini dile getiriyorum. Hiçbir salgının veya savaşın olmasını asla istemedik. Önce pandemi ile başladı. Dünyada üretim zinciri, tedarik zinciri alt üst olduğu gibi enerji fiyatları anormal derecede arttı. Bu yetmezmiş gibi Rusya-Ukrayna savaşı çıktı.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ülke olarak izlediğimiz dış politikada birini diğerine tercih eden bir anlayış yerine ‘her ikisi de bizim komşu ülkemizdir’ diyen bir duruş sergiledik. Bunu yapmamış olsaydık bu 2 ülkeden sonra bu savaştan zarar gören 3’üncü ülke biz olurduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimize ne kadar müteşekkir olsak azdır. Biz büyük bir beladan kurtulduk.

* Şu anda her iki ülke bizim üzerimizden dünya ile temas etmenin yollarını aramaktadır. Bundan dolayı diyorum ki, elbette musibet istenmez ama bin nasihatten evla olan musibetleri yaşadık. Pandemi ve savaş. ‘Ben çiftçi çocuğuyum’ demeye utanan bir toplum haline gelmiştik. Bir anda gördük ki cebimizde paramız var ama bu bizi doyurmuyor. Bizi doyuracak olan bu ülkenin eli öpülesi üreticilerimiz.

“ÇİÇEK ÜRETİMİNİN YÜZDE 30’U İZMİR’DE”

Çiçek üretiminin yüzde 30’unun İzmir’de olduğunu ifade eden Bakan Kirişci sözlerini şöyle sürdürdü:

* Tarımla ilgili pek çok faaliyette İzmir hep ilk 10’dadır. Biz İzmirimize, üreticimize sonuna kadar güveniyoruz. Yeşil mutabakat sadece çiçekçilerimizin değil, bütün sanayimizin, tarımsal faaliyetlerimizin gereklerini yerine getirmeye bizi mecbur kılacaktır. Kullanacağımız enerjinin yenilenebilir olmasına dikkat edeceğiz. Bunları sertifikalandıracağız. Yenilenebilir, temiz enerji ile üretim yaptığımızı belgeleyeceğiz.

* Çevreci olduğumuzu, tarımsal atıkları ayrıştırdığımızı, uluslararası sözleşmelerin gereğini yerine getirdiğimizi belgelemek zorundayız. Türkiye lojistik bir üstünlüğe sahip, doğrudur. Bunların gereklerini bir kez daha üreticilerimiz düşünmek zorunda. Sertifikalı, belgeli bir üretimi başarmak durumundayız.

Bayındır’da hayata geçirilecek organize sanayi bölgesine (OSB) de değinen Bakan Kirişci, “Sadece burada üretim yapanlar değil, Ar-Ge faaliyetlerinden, eğitim faaliyetlerinin yürütüleceği birimlere kadar güzel bir kompleks, çağdaş bir Organize sanayi bölgesi Bayındır’a kazandırılmış olacaktır. Biz hanım kardeşlerimizin çiçek sektöründe istihdam edildiğini biliyoruz. Onların bu OSB’de bin 500 civarında ilave bir istihdam sağlayacağını belirtmek isterim. 2 yıl aradan sonra bu festivalimizin hayata geçirilmiş olması çok kıymetli. Destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“İZMİR, SON 10-15 YILDA KAPASİTESİNİ 5’E KATLADI”

Vali Köşger ise yaptığı konuşmada, “İzmirimiz birçok alanda birinciliğe sahip. Tarımsal potansiyeli itibarıyla totalde İzmir 4üncü. Büyükşehirler arasında İzmir, diğer tarımsal potansiyeli olan şehirlerle yarışıyor. Bu İzmir’in hem tarımda hem sanayide hem ticarette söyleyeceği çok şeyi olduğunu ifade ediyor. Her biri birbirinden değerli, katma değeri yüksek, uluslararası alanda karşılığı olan ürünler üretiyor. İzmir son 10-15 yılda ihracat kapasitesini 5’e katladı. Bayındır’da Çiçek Organize Sanayi Bölgesi de bu işi ivmelendirecek hususlardan birisi. Onu da en kısa zamanda gerçekleştireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

“BAYINDIR ÇİÇEK KOKTU”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Dağ ise “Tarımda kendi kendine yeten ülke olma özelliği dünyada diğer ülkelerden bir adım önde olmanızı ortaya koyar. İzmir, Ege Bölgesi bu konuda çok şanslı ve ülkemize büyük katkı sunuyor. İzmir topraklarının yüzde 30,4’ü nün tarımsal olarak kullanılma özelliği var. Tarımsal hasılada Ege Bölgesi yaklaşık 5 milyar doları karşılıyor. Yaklaşık 20 milyar şehrimize bu alanda bir girdisi var. Bunu daha da artıracağız. Bize düşen sizin önünüzü açmak, size düşen de üretimle daha fazla kazanmaya gayret göstermek. Bayındır çiçek koktu, çiçek kokmaya devam ediyor. İnşallah çiçek üretimimizde Türkiye bundan sonra Bayındır kokacak. Allah’ın izniyle bir sonraki aşamada Avrupa, Bayındır kokmaya devam edecek” diye konuştu.

Belediye Başkanı Demirezen de Bayındır’da yılda yaklaşık 130 milyon adet bitki üretildiğini ifade ederek, 2 yıl aranın ardından yeniden festivalin düzenlenmesi nedeniyle heyecanlı olduğunu dile getirdi. (DHA)