Bakan Kurum: TÜFE’nin üstünde kira zammı yapanlara yaptırım uygulanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşların açıklanan TÜFE’nin üstünde zam yaptığı tespitleri var. Kanun çerçevesinde gereklilikleri yapacağız" dedi.

Sozcu.com.tr

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son dönemde kira artışlarında yaşanan sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkent Millet Bahçesi’nde Çevre Haftası kapsamında düzenlenen törende konuşan Kurum, “Vatandaşların açıklanan TÜFE'nin üstünde zam yaptığı tespitleri var. Kanun çerçevesinde gereklilikleri yapacağız” dedi.

‘BİZE BİLDİRİN’

Zamların kanuna ve kira sözleşmelerine aykırı olduğunu belirten Kurum, “Böyle yapılan artışlar varsa vatandaşlar mahkemeye başvursun. Vatandaşlar TÜFE üstü artış yapanları bize bildirsin. TÜFE üstü kira artışı yapana kanuni müeyyideyi uygulayacağız” dedi

‘4 BAKANLIK ÇALIŞIYOR’

Kurum, 4 bakanlığın üzerinde çalıştığı kira ile ilgili çalışmanın TBMM’ye 10 gün içinde gönderileceğini belirtti.

Kurum ayrıca, “Vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacaklar. 81 ilde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda bu projeyi gerçekleştireceğiz. Projeyi Cumhurbaşkanımız ağustos ayında açıklayacak” dedi.

KİRALARDA BÜYÜK ARTIŞ

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ‘Kiralık Konut Piyasası Görünümü: Mayıs 2022’ raporuna göre, Türkiye genelinde nisan ayında yıllık ortalama kiralık konut metrekare fiyatındaki artış oranı yüzde 182,7 olarak kaydedilmişti.

Bakan Kurum da geçtiğimiz hafta kira fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada “Kira artışlarıyla ilgili 10-15 gün içinde bir düzenleme Meclis’e gelebilir” ifadesini kullanmıştı.

Kurum, konut fiyatlarındaki ve kiralardaki artışı yakından takip ettiklerini söyleyerek, “Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile ilgili bakanlıklarımızla birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz bu noktada kira artışlarının takibi ve kira artışlarının bedelleri noktasında düzenlemeler için çalışma yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız yakın zamanda paylaşacaktır” demişti.

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