Bakan Nebati: 5 milyon istihdam sağladık, ‘öldük, bittik’ diyenlere kapak olsun

Diyarbakır’da iş insanlarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin son iki yılda 5 milyon istihdam sağladığını belirterek, “Bu da 'öleceğiz, bitti, yandı' diyenlere kapaktır” dedi.

Özgür CEBE

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Diyarbakır'da iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin son iki yıl içinde 5 milyon istihdam yarattığını belirtti. Nebati, şunları söyledi:

* “2020 yılının Nisan ayına göre Türkiye yeni 5 milyon istihdam sağladı. Bu bir rekordur. Neye göre rekordur, şom ağızlılara göre. ‘Öleceğiz, biteceğiz, öldük, bittik yandık' diyenlere aslında bir kapaktır bu. 2020 Nisan ayından bu yılın Nisan ayı sonu itibariyle gerçekleştirdiği rakamdır 5 milyon.

* Ülkemiz küresel pandemi sonrasında küresel tedarik zincirini en iyi şekilde değerlendirerek ihracatını gün be gün artırıyor. Mayıs ayı sonu itibariyle 242,6 milyar dolar bir ihracat rakamı yakaladık, yıl sonu hedefimiz 250 milyar. Ulaşacak mıyız, daha erken ulaşacağız.

* Niye ulaşacağız, çünkü her ay istisnasız rekorlar kırarak ilerliyoruz. 2023’te, 300 milyar dolarlık bir ihracatı inşallah geçmiş olacağız.

* Diğer yandan Covid-19 salgını sonrasında ortaya çıkan Rusya-Ukrayna savaşı, toparlanma eğiliminde olan arz ve tedarik zincirlerini olumsuz yönde etkilerken, küresel emtia fiyatlarının önemli ölçüde artmasına neden olmuş, enflasyonun tüm dünyada son 40 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmasına yol açmıştır.

* Bu durumun bize de yansıması sonrasında ülkemizde de enflasyonda yükseliş meydana geldi. Hükümet olarak halkımızın alım gücünü ve refahını korumak amacıyla pek çok tedbiri hayata geçirdik.”

“BÜTÇE 125 MİLYAR LİRA FAZLA VERDİ”

Bütçenin 5 aylık dönemde 125 milyar lira fazla verdiğini vurgulayan Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

* “Son dönemde önemli seviyede bir vergi gelirinden vazgeçilmesine rağmen ülkemizdeki ekonomik aktivitedeki güçlü ilerleyişe bağlı olarak vergi gelirlerimiz güçlü bir performans göstermeye devam ediyor.

* Bu dönemde topladığımız verginin yüzde 43’ü gelir ve kazanç üzerinden alınmıştır. Vergi artışı demek ne demek? İş dünyası çok iyi bilir. Çok kazanıyor demek. Ortağınız Maliye'ye katkı vermek demek ama sizin ortağınız Maliye, aldığı parayı kendine harcamıyor, yine size harcıyor. Aradaki fark bu.”

“DÖVİZE GİDENE İZİN VERMEYİZ”

TL'yi güçlendirme yönünde politikaları olduğunu ifade eden Nureddin Nebati, şunları söyledi:

* “Burada asıl sorun nedir biliyor musunuz? 2002 yılında, toplanan her 100 liranın 86 lirası faize gidiyorken, bugün toplanan her 100 liranın 15 lirası faize gidiyor. Asıl dert onların, asıl karamsarlık sebebi rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçiyor olmamızdır. Karamsarlar bu yüzden daha da karamsar. Eskisi gibi rant ekonomisi olmadığı için artık para kazanmak için üretmek zorunda.

* Üretmek zorunda kaldıklarından karamsarlık yayıyorlar. Alayım parayı dövize gideyim, alayım parayı yüksek faize yatırayım. Üretime gelince yok. Böyle bir dünya, böyle bir Türkiye yok artık. Kimse kusura bakmasın. Biz milletimizin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.

* Attığımız bu adımlar inanıyoruz ki finansal istikrarı sağlamlaştıracak ve selektif kredi politikamıza uyumlu şekilde kaynakların daha verimli ve üretken alanlarda kullanılmasını sağlayacaktır. Kredileri uygun alanlara veriyoruz. Ne yapacaksın parayı? ‘Dövize gideceğim' Kusura bakma buna izin vermeyiz.

* Ama yatırımcının başımızın üstünde yeri var. Yeter ki aldığı krediyi düzgün ve doğru yerde kullansın. Kim, hangi krediyi, hangi miktarı, neyi nerede kullandığını şeffaf bir şekilde zaten ortaya koyuyor. BDDK çok açık şekilde diyor ki; ticari kredi alıyorsanız, bunu size üretken işlerde kullanmanız için veriyoruz diyor. Bu kadar açık.”

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