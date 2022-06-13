Bakan Nebati: 650 gelir uzman yardımcısı alacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yakında 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu.
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:
* “Özveriyle çalışan gelir uzmanlarımızın, özellikle vergide gönüllülük esasının artırılması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik değerli katkıları her türlü takdirin üzerindedir.
* Yakında 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapacağımızın da müjdesini buradan vermek isterim. Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.
* Gelir Uzman Yardımcısı Sınavına katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diliyor, tüm mesai arkadaşlarıma azimli gayretlerinden ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum.”