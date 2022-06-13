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Bakan Nebati: 650 gelir uzman yardımcısı alacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yakında 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu.

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Bakan Nebati: 650 gelir uzman yardımcısı alacağız

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

* “Özveriyle çalışan gelir uzmanlarımızın, özellikle vergide gönüllülük esasının artırılması ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik değerli katkıları her türlü takdirin üzerindedir.

* Yakında 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapacağımızın da müjdesini buradan vermek isterim. Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemiz için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.

* Gelir Uzman Yardımcısı Sınavına katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diliyor, tüm mesai arkadaşlarıma azimli gayretlerinden ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum.”

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