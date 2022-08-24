Bakan Nebati açıkladı: Yurt dışında çalışan Türk işçiler için ‘vergi istisnası’
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yurt dışında çalışan işçilere gelir vergisi istisnası getirilmesi çalışmalarının hızlandırılacağını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Yurt dışında çalışan Türk işçiler için ‘vergi istisnası’ getirileceğini ifade eden Nebati, “Bakanlığımız bünyesinde geçtiğimiz aylarda gündemimize aldığımız ‘yurt dışında çalışan işçilerimize gelir vergisi istisnası getirilmesi’ husundaki çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hızlandırarak firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız” dedi.