Bakan Nebati, İTHİB üyeleri ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) üyeleri ile bir araya geldi.

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Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yüksek üretim kapasitesi ile istihdamın ve ihracatın öncülerinden biri olan tekstil ve hammaddeleri sektöründe faaliyet gösteren İTHİB üyeleri ile bir araya gelerek sektördeki gelişmelere ilişkin verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Selektif kredi politikamız kapsamında sürdürülebilir kalkınma alanında önemli bir rolü bulunan tekstil ve ham maddeleri sektörünü destekleyici nitelikteki ilgili adımları atmaya devam edeceğiz” dedi. (DHA)