Bakan Nebati konut paketi sonrası zam yapanlara seslendi: Ensenizdeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, hafta başında açıklanan konut paketleri sonrası satılık evlere zam yapanlara seslenerek "Aykırı işlem yapanlar tespit edildi. Ensenizdeyiz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurul’unda konuştu.

Hafta başında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu konut paketleri sonrası satılık evlere yapılan zamlara ilişkin açıklamalarda bulunan Nebati, “Bu paket açıklanmadan önce tüm verileri aldık. İnternet üzerinden satış fiyatları ve ilanlar tek tek tespit edildi. Konutla ilgili paket açıklandığının ertesi günü aykırı işlemle yapılanların tamamı tespit edildi” dedi.

“Biz bir işlem yaparken vatandaşın rahat etmesi için yapıyoruz” diyen Nebati, “Kısa günün karı diyerek bizi aldatmalarına izin vermeyeceğiz. Bunu yapanlar bilsinler ki ensenizdeyiz. Vatandaşın konuta ihtiyacı var. Konut üreticisinin finansmana ihtiyacı var biz bunu sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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