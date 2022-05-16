Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete” Programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Saat 13.00’de başlayan toplantının 15.00’e kadar sürmesi bekleniyor. Bakan Nebati daha sonra temizlik sektörü temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni konut finansman paketi açıklanmış, paketin açıklanmasından sonra konut fiyatlarında artış yaşanması tepki toplamıştı.

FİNANSMAN PAKETİ AÇIKLANMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, “İlk evim Konut Finansman Paketi”, “Genişletilmiş Konut Finansman Paketi”, “İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi” olmak üzere 3 paket açıklamıştı.

Buna göre, “İlk evim Konut Finansman Paketi” çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak.

Genişletilmiş Konut Finansman Paketi” ise kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50’si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanmasını öngörüyor.

Paketler sonrası ilan siteleri üzerinde satılık konutların yüzde 5-20 aralığında zamlandığı görülmüştü.

‘ENSELERİNDEYİZ’ DEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise hafta içi fiyat artışları ile ilgili yaptığı konuşmada, kredi paketi sonrası konut fiyatlarını artıranlara sert tepki gösterdi. Bakan Nebati, “İnternetten konut fiyatını artıranlar tek tek tespit edildi, suistimal ederek bizi aldatmalarına izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

“Biz bir işlem yaparken vatandaşın rahat etmesi için yapıyoruz” diyen Nebati, “Kısa günün karı diyerek bizi aldatmalarına izin vermeyeceğiz. Bunu yapanlar bilsinler ki ensenizdeyiz. Vatandaşın konuta ihtiyacı var. Konut üreticisinin finansmana ihtiyacı var biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Tüm koşullarımızı en ideal noktaya çekecek şekilde hesaplarını yaparak yolumuza devam ediyoruz. Siz değerli paydaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

İlginizi Çekebilir Çaya dev zam