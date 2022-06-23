Abone Ol

Bakan Nebati maaşlara yapılacak olan zam oranını açıkladı

Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu yıl yeni vergi olmayacağını açıkladı. Nebati, memur ve emekli maaşlarına da temmuz ayında yapılacak olan zam oranını açıkladı.

Erdoğan SÜZER
Yayınlanma: 20:13 - 23 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bakan Nebati maaşlara yapılacak olan zam oranını açıkladı

Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu yıl yeni vergi olmayacağını, memur ve emekliye maaşlarına da temmuz ayında yüzde 40 zam yapılacağını açıkladı.

Nebati TBMM Plan Bütçe Komisyonunda ek bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada memur ve emekli maaş zammı oranı konusunda net rakam verdi.

Yeni vergi olmayacağını ve mevcut vergilerde de artış yapılmayacağını söyleyen Bakan, ‘'Bu yıl yeni bir vergi veya vergi artışı öngörmüyoruz. Memur maaşlarında Temmuzda yüzde 40 artış öngörüyoruz. Emekli aylıklarındaki artışı da yüzde 40 olarak öngörüyoruz” dedi.

AKP asgari ücrete yapılacak zam oranını açıkladı İlginizi Çekebilir AKP asgari ücrete yapılacak zam oranını açıkladı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AKP Ekonomi emekli enflasyon maaş zammı Maliye Bakanı Numan Kurtulmuş Nureddin Nebati TBMM zam