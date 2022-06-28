Bakan Nebati’den ‘ek bütçe’ açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ek bütçe konusunda açıklama yaptı. Nebati, "Hazırladığımız Ek Bütçe ile genel bütçe gelirlerinde net 1 trilyon 81 milyar lira ilave gelir öngörüyoruz" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, şunları söyledi:

* “Kamu maliyemiz dünyada yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen ekonomimizin en güçlü taraflarından biri olmaya devam ediyor.

* Bugüne kadar mali disiplinden hiçbir zaman taviz vermedik, vermeyeceğiz.2022 yılı bütçe hedef ve tahminleri 2021 yılının ikinci yarısındaki makroekonomik görünümden hareketle belirlenmişti.

* Ancak, dünyada hızla yükselen enflasyon, tedarik zincirleri ve lojistik alanındaki sıkıntılar, emtia fiyatlarındaki rekor seviyeler ile jeopolitik gerginlikler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de makroekonomik görünüm ve varsayımlarda değişimlere yol açmıştır.

* 2022 yılı Mayıs ayında ihracatımız yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

* Türkiye, OECD üyeleri arasında salgın öncesi döneme göre en fazla istihdam artışı sağlayan ülke olmuştur.

“ENFLASYONUN OLUMSUZ ETKİLERİNİN FARKINDAYIZ”

* Enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındayız. Enflasyonla mücadele konusunda gerekli tecrübe ve donanıma sahibiz, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ve enflasyonu kısa süre içerisinde düşürmeyi yine biz başaracağız.

* Bu süreçte vatandaşlarımızın fiyat artışlarından daha az etkilenmesi için azami çabayı gösteriyoruz.

* 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren kendi doğalgazımızı inşallah hanelere ulaştıracağız. Bundan sonra da enerji kaynaklı fiyat artışlarına karşı daha korunaklı hale geleceğiz.

EK BÜTÇE MESAJI

* Ek Bütçe Kanun Teklifimizi, gelir tahminlerimizle uyumlu ve kamu maliyesinde dengeyi koruyan bir anlayışla hazırladık.

* Bütçe gelirlerimiz, ekonomik aktivitedeki genele yayılmış canlı görünüme bağlı olarak çok güçlü bir performans göstermektedir.

* İlk 5 ayda gelir gerçekleşmelerimiz bütçe hedefimizin yüzde 73'ünü aştı.

* Hazırladığımız Ek Bütçe ile genel bütçe gelirlerinde net 1 trilyon 81 milyar lira ilave gelir öngörüyoruz. Bu ilave gelirin 927,7 milyar lirası vergi gelirlerinden, 152,9 milyar lirası vergi dışı gelirlerden oluşmaktadır.”

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