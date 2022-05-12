Bakan Nebati’den enflasyon çıkışı: Firmalardan ‘cesur’ adımlar istedi

Bugün enflasyonla mücadele kapsamında yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KDV indirimlerine ek olarak firmalardan da fiyat politikalarında cesur adımlar istedi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün enflasyonla mücadele kapsamında iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Nebati, “Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık” ifadelerine yer verdi.

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Nebati, “Politikalarımızın merkezine aldığımız, en temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik” dedi ve şöyle devam etti:

“Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Öte yandan Nebati’nin pazartesi günü de konut sektörü temsilcileriyle bir araya geleceği belirtildi.

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