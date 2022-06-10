Bakan Nebati: Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ekonomiye ilişkin adımlar atılmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Nebati, şunları belirtti:

* “Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir.

* Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkânı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır.

* Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek.”

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