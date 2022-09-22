Bakan yardımcısından ‘dımdızlak’ itirafı

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Şeref Kalaycı, Kanadalı Alamos firmasının Kaz Dağları’nda 5 yılda kademe kademe keseceği ağacı bir anda kesip doğayı ‘dımdızlak’ bıraktığını bu nedenle madenciliğe karşı olumsuz algının daha da artmasına yol açtığını söyledi.

Erdoğan SÜZER

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Maden arama ve çıkarma sırasında bozulan doğanın yeniden eski haline döndürülmesini sağlayacak şekilde yasalarda yeterince zorlayıcı ve bağlayıcı hüküm bulunmadığını belirten Kalaycı, bazı maden sahalarında işlemler bittikten sonra oluşan olumsuz görüntülerin bu yüzden meydana geldiğini aktardı. Türkiye Madenciler Derneği tarafından düzenlenen 2'nci Maden Kurtarma Yarışması öncesinde gazetecilerle sohbet eden Prof. Kalaycı, madenlerin ülkeler için hazine değeri taşıdığını, maden olmadan insan hayatının sürdürülemeyeceğini ifade etti.

HEKİMLERE BENZİYOR

Kalaycı, madenler konusunda toplumda oluşan olumsuz algının tersine döndürülmesi için çaba harcadıklarını kaydederek, “Ameliyat sırasında ortaya hoş olmayan görüntüler çıkıyor. Sonra etraf toparlanıyor, hasta eski sağlığına kavuşuyor. Madenciler de önce ortalığı biraz bozuyor, sonra düzeltiyor” dedi.

‘Kaza olmasın' diye dua ediyorum

Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden kazası için, “Anladığım kadarıyla orada üretim için sürekli gaza basıldığı için feci olay yaşanmış” yorumunu yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Şeref Kalaycı, “Benim dönemimde maden kazası olmasın diye dua ediyorum” dedi. Kalaycı, “Kaza yaşanmaması için maden sahalarını düzenli olarak denetliyoruz. İlgili arkadaşlarıma, ‘Bana şu kadar üretim yaptık demeyin, önlemleri söyleyin, denetimleri söyleyin' diyorum” açıklamasında bulundu.