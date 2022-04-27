Bakan zammı böyle savundu: Hızlı tren toplu taşıma değildir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yüksek hızlı tren seferlerine son 4 ayda 3 kez zam yapılmasını şöyle savundu: "Bir defa toplu taşımanın ne demek olduğunu öğrensinler. Hızlı tren kesinlikle toplu taşıma değildir."

Sozcu.com.tr

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun, YHT seferlerine yapılan zamları, yüksek hızlı trenin toplu taşıma olmadığını söyleyerek meşrulaştırmaya çalışması dikkat çekti.

Karaismailoğlu, dün akşam katıldığı bir televizyon programında “‘Toplu taşımaya zam yapılıyor, çok yanlış’ dediniz. Peki siz hızlı tren hatlarında, Marmaray’da ne kadar zam yaptınız?” sorusuna “Bir defa toplu taşımanın ne demek olduğunu öğrensinler. Hızlı tren kesinlikle toplu taşıma değildir” yanıtını verdi.

Karaismailoğlu, “Yapılan hızlı tren ücretlerine bakarsalar, tarifelere bakarsalar Ankara- İstanbul arası otobüs 350 TL, bundan daha konforlu ve güvenli bir yolculuk ise 150 TL sadece” diye konuştu.

SON 4 AYDA 3 KEZ ZAM YAPILMIŞTI

Öte yandan, yüksek hızlı tren biletlerine son 4 ayda üçüncü kez zam yapılmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olan TCDD, YHT seferlerine ocakta yüzde 20, martta yüzde 10, nisanda da yüzde 15 oranlarında zam yaptı.

Geçen hafta yapılan son zamla birlikte, Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 67 liraya yükseldi. Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 182 liraya çıkmıştı.

Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 130,5 lira olan bilet fiyatı ise 151 lira olmuştu.

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