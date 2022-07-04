Bakandan açlık sınırına itiraz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sendikaların hesapladığı açlık sınırına itiraz ederek gerçek açlık sınırının 3 bin 600 lira ile 4 bin lira arasında olduğunu ileri sürdü.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, maaş zamları ve enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilgin katıldığı televizyon programında sendikaların hesapladığı açlık sınırına itiraz ederek gerçek açlık sınırının 3 bin 600 lira ile 4 bin lira arasında olduğunu savundu.

Bilgin, “Açlık sınırının 6 bin lira olduğunu kim söylüyor? Sendikalar kendince çalışma yapıyor, bunlar bilimsel olarak yapılmış çalışmalar değil, Türkiye'deki açlık sınırı 3 bin 600 lira ile 4 bin lira arasındadır” diye konuştu.

ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Enflasyonla ilgili de konuşan Bilgin, “Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki ocak, şubatta Türkiye’nin daha iyi yere geleceğini söylüyor. Diyelim tersi oldu, kimse endişe etmesin. Çalışanlarımızı o günkü şartlarda koruyacak düzenlemeleri yapacağız” dedi.

Bilgin, “Ümit ediyoruz 2023 önümüzü daha fazla göreceğimiz bir dönem olacak. Dünya bu küresel krizi sürdüremez. Bu kriz daha derinleşirse dünyada birçok ekonomi çöker” değerlendirmesinde bulundu.

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