Bakandan vatandaşa tasarruf tavsiyesi

Daha önce “Kışın kombi derecesini indirin, yazın klima derecesini yükseltin” diyen Bakan Dönmez, “Aklınla Verimli Yaşa” adlı tasarruf tedbirleri kitapçığını yayınladı.

Başak KAYA

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Vatandaş elektrik, su ve doğalgaz faturalarına yetişemiyor, ulaşım masrafları altında da eziliyor. Daha önce “Kışın kombi derecesini indirin, yazın klima derecesini yükseltin” diyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şimdi de, “Aklınla Verimli Yaşa” adlı tasarruf tedbirleri kitapçığı yayınladı.

KENDİLERİNE MERCEDES

Kitapçıkta, “Kısa mesafelerde yürüyün ya da bisiklete binin. Saçınızı kurutma makinesi ile değil, havlu ile kurutun. Banyoya kum saati koyun, 4 dakikadan fazla duş yapmayın. Kışın fırını kullandıktan sonra kapağını açıp, ortamı ısıtın. Düşük katlar için asansöre binmeyin, merdivenden çıkın” tavsiyelerinde bulunuldu. Bu önlemler sayesinde elektrikte yüzde 35, petrolde yüzde 25 ve doğalgazda yüzde 50 tasarruf sağlanacağı da savunuldu. Tasarruf önlemleri arasında, “Yüksek motor hacmine sahip araç kullanmayın” önerisi de yapılırken, Dönmez ile birçok bakan ve üst düzey bürokrat, 245-330 beygir gücünde Mercedes ve Audi makam araçlarına biniyor. Kitapçıkta vatandaşlara tasarruf için şu önlemler tavsiye edildi:

■ Evinizin duvarlarını açık renge boyatın. Binaların güney cephesine yaprak döken ağaçlar dikin. Kışın perdeleri açın, içeriye güneş ışığı girsin.

■ Radyatör arkasına yalıtım levhası yerleştirin ve önüne mobilya koymayın, ana girişlerde çift kapı ya da döner kapı kullanın.

■ Gereksiz yere ani fren yapmayın, gaza basmayın.

Kontağı kapatın, camları açmayın

Tasarruf tedbirleri içinde ilginç öneriler de yer aldı. “Araç bekleme halindeyken kontağı kapatın. Araçta hava akımını engellemek için camları açmayın. Bagajda bulunan gereksiz eşyaları çıkarın” önerileri dikkat çekerken, evde tasarruf konusunda ise şunlar belirtildi: “Çamaşır ve bulaşık makinesinde ön yıkama yapmayın. Çamaşırları asarak kurutun, kurutma makinesi kullanmayın. Bulaşıklardaki kaba atıkları yemekte kullanılan peçeteyle temizleyin.”