Bakanlık açıkladı: Vergi yükümlülüğünü yerine getirmeyen 106 bin 821 mükellef riskli

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellef gruplarının tespitine yönelik yapılan incelemede belirlenen kriterlerin ihlali nedeniyle 106 bin 821 mükellefin riskli kabul edildiği açıklandı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, gıda sektöründe vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da kısmen yerine getirmeyen mükellef gruplarının tespitine yönelik analiz çalışması yapıldığı bildirildi.

Risk Analizi Genel Müdürlüğü’nün veri analitiği çalışmaları kapsamında, gıda sektöründe faaliyet gösteren mükelleflerin, 2021 yılı için imalat, toptan ve perakende alt faaliyet gruplarında geliştirilen sektör analitiğine göre incelendiği belirtilerek şöyle denildi:

* “Geliştirilen yeni risk senaryoları ile birlikte imalat sektöründe 56 bin 888 mükellef, toptan sektöründe 94 bin 498 mükellef ve perakende sektöründe 221 bin 206 mükellef olmak üzere toplam 372 bin 592 mükellef alternatif analize tabi tutulmuştur.

* Yapılan detaylı ve kapsamlı çalışmalar neticesinde incelenen 372 bin 592 mükelleften belirlenen kriterlerin ihlali nedeniyle toplam 106 bin 821 mükellef riskli kabul edilmiştir.

* Yapılan analizin kapsamı, vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen mükellef gruplarının tespitine yöneliktir.

* Üretici ve tüketici dengesini korumayı amaçlayan analiz çalışmalarıyla sektör paydaşlarının sürdürülebilir ve geliştirilebilir yapıda devamlılığı esas alınacak olup tespit edilen mükelleflere ilişkin gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.” (DHA)