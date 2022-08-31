Balıkçılıkta av sezonu başlıyor

Yaklaşık 5 aylık aranın ardından yeni sezon öncesinde ağ onarımlarını tamamlayan balıkçılar, yarın mavi sulara açılacak.

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1 Eylül itibarıyla av sezonu başlıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, son 10 yıllık dönemde avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri üretiminin yüzde 36,2 azalırken yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri üretiminin yüzde 149,8 arttığını belirtti.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, “Balıkçılarımız yeni av sezonuna umutla bakıyor. Yeni sezonun hem balıkçılarımız hem de vatandaşlarımız açısından verimli geçmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

SON 10 YILDA ÜRETİM YÜZDE 36,2 AZALDI

Bayraktar, ülkenin uzun sahil şeridi, yaygın iç suları ve nehirleriyle önemli balıkçılık kaynaklarına sahip olmasının yanında su ürünleri yetiştiriciliğinde de ön plana çıktığının altını çizerek, 2021’de toplam su ürünleri üretiminin yüzde 41’inin avcılık, yüzde 59’unun ise yetiştiricilik yoluyla elde edildiğini bilgisini verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2016’da 588 bin 715 ton olan su ürünleri üretiminin, 2021’de yüzde 35,9 artarak 799 bin 851 ton olarak gerçekleştiğinin altını çizen Bayraktar, şöyle devam etti:

“Son 10 yıllık dönemde (2011-2021) avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri üretimimiz yüzde 36,2 azalırken yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri üretimimiz yüzde 149,8 oranında arttı. Son 5 yıllık rakamlara baktığımızda, 2016’da 790 milyon 303 bin 664 dolar olan su ürünleri ihracatı yüzde 74,1’lik bir artışla 2021’de 1 milyar 376 milyon 291 bin 922 dolara çıktı.”

‘DÜZENLEMELERE UYULMALI’

Bayraktar, balık avcılığının çevreye olumsuz etkilerinin en düşük seviyelerde tutulmasının önemine değinerek, yeterli altyapı oluşturulamadığı için açık deniz balıkçılığı yapılamadığını belirtti.

Denizlerde ve iç sularda yapılacak ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemeleri içeren tebliğlerle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu konuda önemli çalışmalar yaptığına dikkati çeken Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Su ürünleri avcılığında yer, zaman, tür, boy, ışık kullanımı ve avlanma mesafesi gibi konularda getirilen yasaklar ve kontroller su ürünleri üretiminin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.

Balıkçılarımızın av yasaklarına ve tebliğ ile getirilen düzenlemelere titizlikle uyması sağlanmalıdır.

Sürdürülebilir su ürünleri üretimi için gerekli stratejilerle kısa, orta, uzun vadeli eylem planları ve hedefler belirlenmelidir.

Kaynakların verimli kullanılabilmesi için su ürünleri eğitim merkezleri kurulmalı, yetiştiricilik, avcılık ve AR-GE çalışmaları daha fazla desteklenmeli, sektörde örgütlenme yapısı mutlaka güçlendirilmelidir.” (AA)

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