Bankacıya bakandan daha çok güveniyoruz

Türkiye’de derin bir güven erozyonu yaşanıyor. Ipsos araştırmasına göre, bakanlara güven sadece yüzde 18. Bankacılara bile kendi seçtiği politikacılardan fazla güvenen halkın birbirine güveni ise en düşük seviyede.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Türkiye'de vatandaşlar bankacılara, bakanlardan çok güveniyor. Bu sonuç Ipsos'un yeni mesleklere güven araştırmasında ortaya çıktı. 28 ülkeyi kapsayan araştırmaya göre Türkiye'de bakanlara güven yüzde 18 iken bankacılara güven yüz- de 22 seviyesinde.

DOKTORA GÜVEN AZALDI

Politikacılara güven sadece yüzde 14. Yargıçlara güven yüzde 29 ile, askerlere güven de yüzde 39 ile global ortalamanın gerisinde. Türkiye'de polislere olan güven ise yüzde 42 ile global ortalama olan yüzde 37'nin üzerinde. Ipsos'un yaptığı global araştırmaya göre Türkiye'de doktorlara olan güvende 11 puanlık düşüş var. Bu meslek global ortalamada güvende ilk sırada iken Türkiye'de yüzde 58'lik güven oranı ile, yüzde 63'ün güvendiği bilim insanlarından sonra ikinci sıraya gerilemiş durumda. Üçüncü sırada ise öğretmenler var.

Araştırmanın dikkat çekici verilerinden biri, sıradan insana güven sorusunda ortaya çıktı. Genel olarak ülkenizdeki sıradan bir adam-kadına ne kadar güvenirsiniz sorusuna sadece yüzde 27 'güvenirim' dedi. Bu sonuçla Türkiye, Japonya ve Güney Kore ile birlikte vatandaşlarının birbirine en az güvendiği 3 ülkeden biri arasında yer aldı.

Gazeteciye güvensizlikte dünyanın zirvesindeyiz

■ Türkiye'nin itildiği siyasi kutuplaşmanın oyun alanı haline getirilen medya, araştırmaya göre halkın güvenini büyük ölçüde kaybetmiş durumda. TV'lerde haber okuyanlara güven global ortalamada yüzde 28 iken Türkiye'de bu oran yüzde 20. Gazetecilik mesleğine güvende ise Türkiye 28 ülke arasında sondan 3'üncü sırada. Global ortalamada insanların yüzde 25'i gazetecilere güvenirken Türkiye'de bu oran yüzde 16'ya kadar gerilemiş durumda.