Bankalar ihracatçıya kredi sorunu çıkarıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, finansman konusunda ihracatçının halen problem yaşadığını belirterek bankaların düşük faizli kredi kullandırmada sorun çıkardığını anlattı.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Avrupa'da başlayan resesyon ile birlikte hazır giyim başta olmak üzere bazı sektörlerde talebin azalmaya başladığını söyledi. Metal gibi ağır sanayi gruplarına ise tersine siparişlerin arttığına değinen Gültepe, küresel durgunluk ve belirsizliklere rağmen yıl sonunda 250 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşacaklarını kaydetti.

REESKONT ALINMIYOR

Göreve başlamasının ardından 100 gün sonra ekonomi gazetecileri ile bir araya gelen Gültepe, finansman konusunda ihracatçının halen problem yaşadığına değindi. Bankaların düşük faizli kredi kullandırmada sorun çıkardığını anlatan Gültepe, “Reeskont kredilerinin kullanımında, ihracat gelirlerinin yüzde 70'ini Türk Lirası'na çevirme koşulu nedeniyle firmalarımız bu kredileri kullanmaktan kaçınıyorlar” dedi.

Euro/dolar paritesinin de ihracatçıyı olumsuz etkilediğini dile getiren Gültepe, “Hazır giyimde en az yüzde 10 pahalı satmamız lazım ama yapamıyoruz. Fiyatlarla ilgili sorunlar önümüzdeki aylarda da devam eder” diye konuştu.