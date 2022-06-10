Bankaların ‘zorunlu karşılık oranı’ değişti

Finansman şirketlerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda bulundurmaları gereken zorunlu karşılık oranı değişti.

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Finansman şirketlerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda bulundurmaları gereken zorunlu karşılık oranında değişikliğe gidildi. Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre daha önce yüzde 10 olarak uygulanan oran yüzde 20’ye yükseltildi. Tebliğ şöyle:

MADDE 1- 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yüzde 10” ibaresi “yüzde 20” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin geçici 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Finansman şirketlerinin 23/4/2022 tarihli ve 31818 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/17) ile ilk kez zorunlu karşılığa tabi hale getirilen yurt içi bankalardan kullanılan kredilerinden 23/4/2022 tarihi itibarıyla mevcut olanlar vadeleri sonuna kadar zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler arasına dâhil edilmez.”

MADDE 3- Bu Tebliğin 1 inci maddesi 24/6/2022 tarihinde, 2 nci maddesi 27/5/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.