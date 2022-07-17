Başkanlık sisteminde yarım milyona yakın esnaf işini kaybetti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlık sisteminin 4. Yılında yaşanan toplu iflaslara dikkat çekti. Ağbaba, başkanlık sistemi ile geçen 4 yılda 479 bin 736 esnafın iflas ettiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, başkanlık sisteminin 4’üncü yılında yaşanan toplu iflaslara dikkat çekti.

Ağbaba’nın konu ile ilgili yazılı açıklamasında, “Başkanlık sistemi bundan 4 yıl önce bizzat Erdoğan tarafından daha fazla zenginlik ve refah olarak sunulmuştu. 2018 yılından yani başkanlık sisteminden bugüne aradan geçen 4 yılda yarım milyona yakın esnaf işini kaybetti” ifadelerine yer verildi.

2018 yılından 2022 yılının mayıs ayına kadar geçen sürede 479 bin 736 esnaf meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas ettiğini belirten Ağbaba, “Son 4 yılda adeta adım adım geliyorum diyen ekonomik kriz son iki yılda önü alınamaz bir buhrana dönüşürken, bu krizden en çok etkilenen kesim küçük esnaf oldu. Başkanlık sistemi adeta küçük esnafın sonunu getirdi” dedi.

“BU YIL İLK 6 AYDA 57 BİN 954 ESNAF İFLAS ETTİ”

Sadece bu yılın ilk 6 ayında meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısının 58 bine dayandığını belirten Ağbaba, “Bu yılın sadece haziran ayında iflas eden esnaf sayısı ise 10 bin 826 olarak kayıtlara geçti. Haziran 2022'de yaşanan toplam iflas sayısı bu yılın ilk 6 ayında en yüksek iflas sayısı oldu” dedi.

Ağbaba, “Mayıs ayında toplam iflas sayısı 8 bin 322 iken iflas sayısı sadece son bir ayda yüzde 30 artarak 10 bin 826'ya çıktı. Eğer iflas sayısındaki artışlar bu şekilde devam edecek olursa sene sonuna doğru iflas edecek esnaf sayısı 100 bine yaklaşacaktır” ifadeleriyle iflasların artabileceğine dikkat çekti.

“4 YILIN SONUNDA EN AZ 248 BİN İŞLETME KAPANDI”

Ağbaba son olarak şunları söyledi:

“Cumhuriyet tarihimizin en büyük ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı bu süreçte şirketler ve gerçek kişi ticari işletmeleri de bir bir kapısına kilit vurmaya başladı. Artan döviz kuru, yüksek maliyetler ve enflasyonun son 24 yılın zirvesine çıkması şirketleri ve ticari işletmeleri tek tek kapanmasına neden oldu.

2018 yılından 2022 Mayıs ayına kadar toplamda 248 bin şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi tasfiye edilerek veya kapanarak iflas etti. İşletmelerin borç yükü ve artan maliyetleri de göz önüne alındığında toplu iflaslardaki artış ne yazık ki kaçınılmaz hale gelecektir. En nihayetinde ülke ekonomisi yaşanan iflaslar neticesinde tamamen durma noktasına gelecektir.”

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