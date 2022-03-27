Başkentte Elmadağlı çiftçiler de mazot desteği almaya başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, kent genelinde 17 bin 702 çiftçinin 'Başkent Kart'larına yüklenen 34 milyon 746 bin 700 TL’lik mazot desteğinin ardından yerli üreticiler traktörleriyle anlaşmalı akaryakıt istasyonlarına gelerek mazot almaya devam ediyor. Çiftçiler, yararlandıkları mazot desteği sayesinde tarlalarını sürebileceklerini belirtiyor.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hem kent hem de yerli üreticinin ekonomisini canlandırmak ve üretimi teşvik etmek amacıyla başlattığı mazot desteğine başkentli çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor.

ELMADAĞLI ÇİFTÇİLER DE MAZOTLARINI ALMAYA BAŞLADI

Kent genelinde 17 bin 702 çiftçinin ‘Başkent Kart’larına yüklenen 34 milyon 746 bin 700 TL'lik mazot desteğinin ardından yerli üreticiler traktörleriyle anlaşmalı akaryakıt istasyonlarına gelerek mazot almaya devam ediyor.

Ayaşlı, Haymanalı ve Gölbaşılı çiftçilerden sonra Elmadağlı çiftçiler de yararlandıkları mazot desteği sayesinde tarlalarını sürebileceklerini belirtirken, akaryakıt istasyonu işletmecileri de işlerinin açıldığına dikkat çekerek ‘Başkent Kart’lı çiftçilere ek indirim uygulamaya başladıklarını ifade ediyor.

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