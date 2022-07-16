Bayramda tatile çıkabilen vatandaşların oranında büyük düşüş

Bu yıl iki kişilik en ucuz tatilin bile 15-20 bin TL'den başlaması, bayramda tatile çıkabilen vatandaşların oranında yüzde 50 düşüşe neden oldu. Tatile çıkabilen de lokasyon değiştirmek ve geceleme sayılarını azaltmak durumunda kaldı.

Sozcu.com.tr

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Yarın bitecek olan 9 günlük bayram tatilinde, otellerin ne kadarını yerli turistlerin doldurduğu belli olmaya başladı.

Bu yıl iki kişilik en ucuz tatilin bile 15 bin TL’den başlaması, tatile çıkabilen vatandaşların oranında yaklaşık yüzde 50 düşüşe neden oldu.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, “Bu bayramda hemen hemen tüm bölgelerde doluluklar iyi ama iç pazarda gerileme var” dedi.

Bülbüloğlu, “Bu yıl fiyatlar yüzde 50-100 aralığında arttı. Dolayısıyla alım gücü artık bu artışlara yetmiyor. Bu yüzden iç pazarın yoğun olduğu bölgelerde yerli turist doluluğu düştü. Geçen yıl bir tesiste 20 oda Türk misafir varsa, bu bayramda 10 oda var” diye konuştu.

‘İSTANBUL’DA TATİLE ÇIKAMAYAN BOĞAZ’A KOŞTU’

Bayramın ilk günlerinde İstanbul Eminönü’nde, daha önceki bayramlarda görülmeyen bir kalabalığın olması dikkat çekmiş; 700 kişilik deniz otobüsüne 1000 kişi binmişti.

İstanbul’daki bu yoğunluğu, vatandaşın tatil yapamamasının bir göstergesi olarak niteleyen Bülbüloğlu, şöyle devam etti:

“Bu bayram İstanbul’da Boğaz turuna çıkmak isteyenler inanılmaz kalabalıklar oluşturdu. Çünkü tatile çıkamadı insanlar. Güney Ege’ye gitse sadece benzin 5 bin TL tutuyor. Öyle bir bütçe yok. Geçen yıl otellerin neredeyse tamamı Türk misafirlerle doluydu. İç pazar çok ciddi bir büyüme oluşturmuştu. Bu sene öyle değil.”

Sektör temsilcilerinin aktardığına göre, bu yıl iç pazar tarafındaki boşluğu diğer pazarlar doldurmuş durumda.

Bu yıl Güney Ege’yi domine eden pazarın İngiltere olduğunu, bunun dışında İsveç, Danimarka, Polonya’dan gelen turistlerin de geçen yıla oranla önemli ölçüde arttığı ifade ediliyor.

TATİLE ÇIKANIN DA KALIŞ SÜRESİ AZALDI

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ise, Akdeniz’de bir yıldızdan beş yıldıza her gelir grubuna hitap eden tesis bulunmasının talep tarafında avantaj oluşturduğunu, ancak ortalama kalış gün sayılarının azaldığını söyledi.

“Bu bayramda ortalama yüzde 80 oranında doluluk var. Bu talebin yüzde 25-30’u yerli turistten geldi” diyen Sili, “Fiyatlar arttığı için ülke genelinde yerli turist tarafında azalma var. Ancak Akdeniz, diğer bölgelerle kıyaslandığında çok farklı gelir gruplarına hitap etmesiyle öne çıkıyor. Bu nedenle talepteki canlılık normal” diye konuştu.

Sili ayrıca, kalış gün sayılarında azalma olduğunu, bir hafta tatil yapanın 4-5 güne, 4 gün tatil yapanın ise 3 güne düşürdüğünü; geceleme sayılarındaki net düşüşün ağustos sonunda belli olacağını dile getirdi.

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