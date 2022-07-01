BDDK Başkanı kredide döviz şartından etkilenecek şirket sayısını açıkladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, ticari kredide döviz şartı düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, ticari kredide döviz şartı düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akben, “Üç şartı aynı anda sağlayan şirket sayısı muhtemelen 300 üzerinde, canlı bir veri rakamlarda değişiklik olması söz konusu” dedi.

‘İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN ALANLAR VAR’

NTV’ye konuşan Akben’in mesajları şu şekilde:

• Kredileri ekonomiye katkı sağlayacak alanlara yönlendirdik. İhtiyacı olmayan şirketlerin de döviz için krediye yöneldiğini gördük.

• Döviz borcu olan, döviz yükümlülüğü olan şirketlerde bir sorun yok, onların borç almasında sorun görmüyoruz.

• Düzenlemenin sermaye kontrolü ile ilgisi yok. Gayemiz ucuz kredinin, yönlendirilmiş alanlarda kullanılmasını sağlamak.

• Kararı neden BDDK aldı; Bankacılık Kanunu bize bu yetkiyi veriyor. 32 sayılı kararda değişiklik yapılması için sermaye hareketlerini kısıtlayıcı niteliğe sahip olması gerekiyor, bizim aldığımız karar sermayenin transferi değiştirmiyor, böyle bir etkisi yok, şirketlerin bankalardan temin ettiği TL kredinin nereye gittiğini belirliyoruz, kanun bize bu yetkiyi vermiş.

• Bankalara açıklamalarımız oldu, muğlak kalan, anlaşılması zor olan alanlarla ilgili önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar yapacağız, piyasayı daha rahatlatıcı hale getireceğiz.

• Kararın iyileştirmesi gereken alanları olacaktır.

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