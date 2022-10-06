Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ülke genelinde zam yapmayı yasakladı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bugünden itibaren ülkede satılan herhangi bir ürünün fiyatına zam yapılmasını yasakladı.

Sozcu.com.tr

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bugün başkent Minsk’te ekonomik konuları görüşmek üzere gerçekleştirilen hükümet toplantısında yaptığı açıklamada, Belarus’ta fiyat artışlarına 6 Ekim’den itibaren bir yasak getirileceğini söyledi.

Belarus’un resmi devlet ajansı Belta’nın aktardığı habere göre toplantıda enflasyonla ilgili acil konular dile getirildi. Lukaşenko toplantıda adil fiyatlandırmayı sağlamak için yapılan kontrol ve eylemlerin eksik olduğunu belirterek sert eleştirilerini dile getirdi.

“YARINDAN DEĞİL, BUGÜNDEN İTİBAREN…”

Toplantının ardından Lukaşenko yasak kararını, “6 Ekim’den itibaren fiyatlara zam yapılması yasaktır. Yasak! Bugünden itibaren. Yarından itibaren değil, bugünden itibaren. Gün içinde fiyatları şişirmesinler diye. Dolayısıyla bugünden itibaren fiyat artışları yasaktır” sözleriyle duyurdu.

Lukaşenko ayrıca belirli emtialar için istisnalar olabileceğini kaydetti ve bu tür kararları almaya yetkili olacak kişileri belirledi. Lukaşenko, “Bu tür kararlar, Antitröst Düzenleme ve Ticaret Bakanı, Valiler ve Minsk Belediye Başkanı tarafından alınabilir. Onların izni olmadan hiçbir fiyat bugünkü seviyesinin üzerine çıkamaz” diye emir verdi.

Belaruslu lider kararın nedenini, “Çünkü fiyatlar bir noktada aşırı yükseldi. Bugün hâlâ fahiş seviyede ve yükselmeye devam ediyor” sözleri ile açıkladı.

PİYASADAN AYRILMAYA ÇALIŞACAKLARA UYARI

Lukaşenko ayrıca olası bir piyasadan ayrılma veya kapanma girişimine karşı da işletmeleri uyardı. Belarus lideri, “Herhangi bir mağazanın veya tesisin piyasadan ayrılmasından veya kapanmasından sorumlu tutulacaksınız” dedi.

Lukaşenko, Bu talimatları ihlal eden, ihlallere katkıda bulunan veya dikkate almayanlar hakkında kararın savcılar ve Devlet Kontrol Komitesi tarafından verileceğini belirtti.

Lukaşenko son olarak Başbakan Yardımcısı Nikolai Snopkov’dan fiyatları düşürmenin yollarını bulmasını istedi. Lukaşenko, Snopkov’a “Fiyatları düşürmenin yollarını bulsan iyi olur” dedi.

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