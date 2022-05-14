Benzin ve LPG’ye bir zam daha geliyor
Akaryakıt sektörü kaynaklarının sozcu.com.tr ile paylaştığı bilgiye göre, pazartesi günü LPG'ye 40 kuruş, benzine 1,68 TL zam bekleniyor.
Son dönemde ciddi zamlanan akaryakıt fiyatlarına hafta başı itibarıyla yeni zamlar yolda.
Sektör kaynaklarının sozcu.com.tr’ye verdiği bilgiye göre, pazartesi günü LPG’ye 40 kuruş, benzine 1,68 TL zam bekleniyor.
LİTRESİ 23 LİRAYA DAYANACAK
Hafta başında yapılacak yeni zamlarla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8 TL’ye, Ankara’da 22,93 TL’ye ve İzmir’de ise 22,94 TL’ye yükselecek.
LPG fiyatları ise İstanbul’da 11,25 TL’ye, Ankara’da 11,47 TL’ye ve İzmir’de 11,19 TL’ye çıkacak.
Öte yandan, 2 Aralık 2021 tarihinde litresi 9.12 TL’den satılan benzinin fiyatı dün itibarıyla 21.15 TL'ye çıkmıştı. Böylece son 6 aydaki fiyat artışı yüzde 131.90 olmuştu.