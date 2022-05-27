Benzin ve motorine bir zam daha

Dolardaki artış akaryakıtta yeniden zam yağmuru başlattı. Bu gece benzine ve motorine yine zam var.

Sozcu.com.tr

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Döviz kurlarındaki artış nedeniyle akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor.

Dün geceki zamların ardından bu gece de yeni zamlar geliyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litrede benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş zam gelecek.

Dün gece litrede benzine 1 lira 43 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. Dün gece de otogaz fiyatına 36 kuruş zam gelmişti.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte, benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,99 TL'ye, Ankara'da 25,10 TL'ye, İzmir'de 25,11 TL'ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 24,38 TL'ye, Ankara'da 24,49 TL'ye, İzmir'de 24,50 TL'ye yükselecek.

BİR YILDA BENZİNE YÜZDE 224 ORANINDA ZAM

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da bir sene önce 7,72 TL, yıl başında 12,29 TL idi. Benzine son bir yılda yüzde 224, yıl başından bu yana yüzde 103 oranında zam geldi.

Motorinin litre fiyatı İstanbul'da bir sene önce 7,20 TL, yıl başında 11,43 TL idi. Motorine son bir yılda yüzde 239, yıl başından bu yana yüzde 113 oranında zam geldi.

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