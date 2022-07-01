Benzine ve otogaza indirim

Benzine ve otogaza bugün indirim geliyor. Motorine de önceki günlerde indirimler gelmişti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hem döviz kurları hem de uluslararası ürün fiyatları artışlarından dolayı son dönemde zam üstü zam yapılan akaryakıtta bugün indirim var.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 2 lira 13 kuruş, otogazda 1 lira 71 kuruş düşecek.

Son günlerde döviz kurlarında ve uluslararası ürün fiyatında kaydedilen düşüş, bugünkü indirimlerde etkili oldu.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,17 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 25,29 TL’ye, İzmir’de gerileyecek.

Otogazın litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 10,69 TL’ye, Ankara’da 10,66 TL’ye, İzmir’de 10,56 TL’ye gerileyecek. Otogaz fiyatları, bayiler arasında belirgin farklar gösterebiliyor.

29-30 Haziran tarihlerinde de motorine toplamda 3 lira 34 kuruşluk indirim gelmişti. Bu gece motorinde fiyat değişimi olmayacak.

Motorinin litresi yaklaşık olarak İstanbul’da 26,64 TL, Ankara’da 26,75 TL, İzmir’de 26,77 TL fiyatla satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor.

BENZİNE BİR YILDA YÜZDE 225 ZAM

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da bir sene önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Bu geceki indirimle birlikte benzinde zam oranı, yıllık yüzde 225, yılbaşından bu yana yüzde 105 oldu.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da bir sene önce 7,22 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Motorinde zam oranı yıllık yüzde 269, yılbaşından bu yana yüzde 133 oldu.

İlginizi Çekebilir Benzin ve ekmek zammında rakibimiz yok

İlginizi Çekebilir Asgari ücretle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı