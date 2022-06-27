Benzine zam kepçeyle indirim ise kaşıkla

Petrol fiyatlarındaki yüzde 8.9’luk düşüşe ve kurlarda büyük değişim olmamasına rağmen benzin fiyatlarında yüzde 0.9’luk indirim yapılması ise tepkiyle karşılandı.

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Petrol varil fiyatları birkaç dolar artınca dahi benzine ardı ardına zamlar yapılırken, aynı durum indirimlerde uygulanmıyor. Petrol fiyatları resesyon endişesiyle 109 dolara geriledi. Son 1 haftada brent petrolün varil fiyatı dolar bazında yüzde 9.2, TL bazında ise yüzde 8.9 düştü. Son olarak 22 Haziran'da benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim yapıldı. Böylece İstanbul'da benzinin litre fiyatı 27.25 liraya geriledi.

BU YIL YÜZDE 113 ZAM GELDİ

Bu indirim pompa fiyatına yüzde 0.9'luk düşüş olarak yansıdı. Petrol fiyatlarındaki yüzde 8.9'luk düşüşe ve kurlarda büyük değişim olmamasına rağmen benzin fiyatlarında yüzde 0.9'luk indirim yapılması ise tepkiyle karşılandı. Brent petrolün varil fiyatı 2022 yılına 76 dolardan başlamıştı. Rusya'nın şubat ayında Ukrayna'yı işgal girişiminin başlamasıyla petrol arzına yönelik endişeler doğdu ve fiyatlar hızlı bir yükselişe geçti. 8 Haziran'da varil fiyatı 124 doları gördü. Sena başında 13.30 seviyesinde bulunan dolar/TL ise 2022'de şu ana kadar yüzde 30.4 yükseldi. Bu sebeplerle benzinin satış fiyatına yıl genelinde yüzde 113 zam geldi. Benzinin litresi sene başında ortalama 12.91 liradan satılıyordu.

Savaşın etkisiyle fiyatlar tırmandı

Brent petrolün varil fiyatı 2022 yılına 76 dolardan başlamıştı. Rusya'nın şubat ayında Ukrayna'yı işgal girişiminin başlamasıyla petrol arzına yönelik endişeler doğdu ve fiyatlar hızlı bir yükselişe geçti. 8 Haziran'da varil fiyatı 124 doları gördü. Benzin dışında motorindeki yükseliş ise daha sert oldu.