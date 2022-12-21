Erdoğan ile Bakan Bilgin arasında son dakika asgari ücret görüşmesi

Yarın açıklanması beklenen asgari ücretle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi.

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Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücretle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen asgari ücret zammıyla ilgili Beştepe’de yeni bir toplantı gerçekleştirildi.

Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi. Görüşme saat 21.40’da başladı.

Kritik toplantı sonrası bir açıklamaya yapılıp yapılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

ERDOĞAN’DAN ŞAŞIRTICI AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrasında bir gazetecinin “Asgari ücret 9 bin TL olur mu?” sorusunu yanıtlayan Erdoğan, şunları söylemişti;

*Bakanımla işveren sendikası başkanıyla oturulur konuşulur. Değerlendirmemizi yaparız inşallah hayırlı bir adım atar neticeye varırız.

*Öyle herkesin her söylediği ile adım atacak halimiz yok, çünkü bizim sırtımızda küfe var, sırtında küfe olmayanlar rahat konuşur, bizim sırtımızdaki 85 milyonun taşındığı bir küfedir.

*Bunların hepsini düşüneceğiz eğitimden sağlığa adaletten emniyete ulaşımdan alt üst yapı sorunlarına kadar, bunlar bir şeyle yapılacak değil mi sırtında küfe olmayanlar bol boy atıp tutuyorlar.

TÜRK-İŞ MASADAN KALKMIŞTI

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için dünkü toplantıda Türk-İş, 9 bin lira teklif etmiş, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) kabul etmeyince de masadan kalkmıştı.

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