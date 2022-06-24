Beyaz eşyacılar ihracatla ayakta duruyor

Türkiye’nin dünyadaki en önemli üretim güçlerinden olan beyaz eşya sektöründe kan kaybı devam ederken, ilk 5 ayda şirketler ihracatla ayakta kaldı.

Sayime BAŞÇI

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Türkiye Beyaz Eşya sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) üyelerinin 6 ana üründe iç satışları geçen yılın ilk beş ayı ile kıyaslandığında yüzde 9 oranında düşerken üretimde ise yüzde 5'lik bir kayıp yaşandı.

HAMMADDE UYARISI

Bu dönemde sektörün ihracat ve iç satış toplamı ise bir önceki yıla göre yüzde 1'lik bir gerileme kaydetti. Sektörün üretiminin yüzde 75'inin ihraç edildiğini vurgulayan TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, bu dönemde ihracatın yüzde 2 oranında arttığını belirterek, “Rekabetçi gücümüzü korumak için hammadde tedarik kanallarımızı çeşitlendirmemiz kritik öneme sahip. Ticaret Bakanlığı'nın Avrupa Birliği ve Kore menşeli bazı sıcak sac ürünleri için başlattığı soruşturma kapsamında anti damping vergisini değerlendirmesi sektörümüz açısından kaygı verici bir gelişme olarak gündemimizdeki yerini koruyor” değerlendirmesini yaptı. Diğer taraftan sadece mayıs ayı verilerine bakıldığında ise sektör, ihracatta yüzde 6, üretimde ise yüzde 9'luk kayıp yaşadı.

İthalatta da büyük düşüş

TÜRKBESD verilerine bakıldığında 6 ana üründe üretim ilk 5 ayda 14.4 milyon adetten 13.6 milyona düşerken, iç satışlar 3.8 milyondan 3.4 milyona düştü. İhracatta ise 10.5 milyondan 10.7 milyona çıkan adetlerle yüzde 2'lik bir sembolik artış yaşansa da ilk 5 ayın en pozitif verisi oldu. Bu dönemde ithalat verisi ise 310 bin adetten 126 bin adede düşerek ekonomik konjonktürün de etkisi ile yüzde 59'luk düşüş kaydetti.