Biden öğrenci kredilerine af planını açıkladı

New York Fed tarafından derlenen çalışmaya göre, her öğrenci için 10 bin dolar değerinde borç affı uygulanması toplam 321 milyar dolara denk gelecek ve 11.8 milyon kişinin yani kredi çekenlerin yüzde 31'inin borçları tamamen silecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Başkanı Joe Biden, dün hükümetin öğrenci kredi geri ödemelerine af uygulayacağını açıkladı ve 2020’de başkanlık seçimlerinde verdiği sözlerden birini daha yerine getirmiş oldu.

Kararın ardından, bazı ekonomistler bu durumun enflasyonu daha da yükseltebileceğini ifade ederken, Cumhuriyetçi kongre üyeleri de başkanın yasal olarak bu borçları silme yetkisi olup olmadığını sorguladı.

Yıllık geliri 125 bin doların altında olan kişilerin borçları 10 bin dolara kadar, daha düşük gelirli öğrencilerin yararlandığı düşük faizli Pell Grants kredisini almış olan kişilerin borçları ise 20 bin dolara kadar silinecek.

Bu kararın, ülkenin enflasyon ile mücadelesine yeni bir zorluk ekleyeceğini belirten ekonomistlere göre, borç affı nedeniyle gayrimenkul alımı ve diğer yüksek harcamalara yöneltilebilecek olan yeni tüketici harcamaları için milyarlarca dolar açığa çıkmış olacak.

‘ORTA SINIFA YARDIM ETTİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM’

Biden, Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada atılan adımın “en çok ihtiyaç duyan aileler için… özellikle pandemiden ağır etkilenen çalışan ve orta sınıf insanlar için” olduğunu ifade etti.

Biden, eski başkan Donald Trump görevdeyken kabul edilen vergi indirimine atıfta bulunarak “Hiçbir zaman çalışan Amerikalılara ve orta sınıfa yardım ettiğim için özür dilemeyeceğim, hele de varlıklı Amerikalılara ve büyük şirketlere fayda sağlayan 2 trilyon dolarlık bir vergi indirimine oy veren insanlardan” dedi.

YÜZDE 31’İN BORÇLARI SİLİNECEK

New York Fed tarafından derlenen çalışmaya göre her öğrenci için 10 bin dolar değerinde borç affı uygulanması toplam 321 milyar dolara denk gelecek ve 11.8 milyon kişinin yani kredi çekenlerin yüzde 31’inin borçları tamamen silecek.

Üst düzey bir hükümet yetkilisi ise öğrenciyken kredi çekenlerden 43 milyon kadarının borç affı planından yararlanabileceğini, 20 milyonunun ise borçlarının tamamen silinebileceğini belirtti. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir E-ticaret destekleri belirlendi

İlginizi Çekebilir Bazı su ürünlerinin ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

İlginizi Çekebilir Beyaz Saray, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini düşürdü