Biden’den resesyon açıklaması: Kaçınılmaz değil
ABD'de faiz artışlarıyla birlikte ekonomik durgunluk endişeleri artarken, Başkan Joe Biden'dan "kaçınılmaz değil" açıklaması geldi.
ABD Başkanı Joe Biden, ABD ekonomisinin resesyona (durgunluk) girmesinin kaçınılmaz olmadığını ve ABD’nin enflasyonla mücadele edeceğine inandığını söyledi.
Biden, Associated Press ile yaptığı söyleşide, “Her şeyden önce, bu kaçınılmaz değil. İkincisi, enflasyonla mücadele etmek için dünyadaki herhangi bir ülkeden daha güçlü bir konumdayız” dedi.
ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba günü 1994 yılından bu yana en büyük faiz artırımına gitmişti. Faizi 75 baz puan artışla yüzde 1,5 ile yüzde 1,75 aralığına çeken Fed, yıl sonu faiz oranı tahminini yüzde 3,4’e yükseltmişti.
ABD’de tüketici enflasyonu, haziranda beklentileri aşarak yüzde 8,6 ile 40 yılı aşkın dönemin zirvesine yükselmişti.