BİM CFO’su Dortluoğlu: 12 aylık enflasyonumuz yüzde 110 civarında

BİM Mali İşler Müdürü (CFO) ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, "Enflasyon bizi yarın nerelere götürecek bilmiyoruz ama şu anda görünen şu ki, bizim 12 aylık enflasyonumuz yaklaşık 110 civarında" dedi.

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BİM Mali İşler Müdürü (CFO) ve İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu, “Enflasyon bizi yarın nerelere götürecek bilmiyoruz ama şu anda görünen şu ki, bizim 12 aylık enflasyonumuz yaklaşık 110 civarında” dedi.

Bloomberg HT’ye konuşan Dortluoğlu, “Türkiye yıl sonunu yüksek bir enflasyonla kapatacak gibi görünüyor. Biz de bu doğrultuda yıllık ciro artışımızı yüzde 100'ün üzerinde bir oranla revize ettik” diye konuştu.

‘ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULANMALI’

Dortluoğlu ayrıca, yüksek enflasyona rağmen enflasyon muhasebesine geçilmemiş olmasının da işini doğru yapan firmalar için haksızlık oluşturduğunu vurguladı.

“Şunun altını çizmek istiyorum, Türkiye’de hala enflasyon muhasebesi uygulanmıyor. Bu çok büyük bir eksiklik” diyen Dortluoğlu, “Kanunlara uyan, vergisini ödeyen kurumlar kazanmadıkladı karlar üzerinden vergi ödüyorlar. Normal şartlarda enflasyon yüzde 30-40’lı seviyelere geldiğinde enflasyon muhasebesi uygulanması gerekir” dedi.

“3 yıllık enflasyon yüzde 100’ü geçerse o ülkede enflasyon muhasebesi uygulanması gerekir” diyen Dortluoğlu, şöyle devam etti:

“Bizim şuan yıllık enflasyonumuz yüzde 100’ü geçmiş durumda. Ama hala uygulanmıyor. Bu, işini doğru yapan kurumlar açısından haksızlık.”