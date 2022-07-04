Bir sigara grubuna daha zam geldi

Geçen hafta bir sigara grubunun 2 TL zam yapmasının ardından, bugün bir sigara grubuna daha aynı oranda zam geldi.

Sozcu.com.tr

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Sigaraya temmuz ayı başından bu yana gelen zamlar devam ediyor.

Üç gün önce bir sigara grubunun 2 TL zam yapmasının ardından, bugün bir sigara grubuna daha aynı oranda zam geldi.

Söz konusu zammı, Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından duyurdu.

EN UCUZU 27,5 TL’YE ÇIKTI

Söz konusu sigara grubunun en ucuz sigarası 2 TL zamlanarak 27,5 TL’ye çıktı.

Böylece ocak, mart ve mayısta gelen zamlardan sonra temmuz ayı da hızlı zamlarla başlamış oldu.

Öte yandan, sigaranın enflasyon sepetinde alkolle birlikte yüzde 5 civarında bir ağırlığı bulunuyor. Ayrıca vergi yükü de oldukça fazla. Dolayısıyla sigara fiyatlarındaki artış enflasyon oranına doğrudan yansıyor.

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