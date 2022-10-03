Birleşik Kamu-İş’ten enflasyon oranlarına tepki: Halkın cebinden çalıyorlar

TÜİK'in yayımladığı enflasyon verilerine tepkiler gelmeye devam ediyor. Birleşik Kamu-İş Sendikası açıklanan rakamları "TÜİK'in hayalinden başka bir şey değil" şeklinde nitelendirirken, rakamların tarihe kara bir leke olarak geçeceğini söyledi.

İsmail AKIN

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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu yaptığı yazılı açıklamada Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) eylül ayına ilişkin yıllık yüzde 83,45 olarak hesapladığı enflasyon oranını eleştirdi.

Vatandaşların TÜİK'e güveninin kalmadığı vurgusu yapıldığı açıklamada, “AKP iktidarının yüksek enflasyon oranlarını düşürme vaadiyle seçim kazanmasının üzerinden geçen 20 yılda Türkiye hiçbir şey kazanamamış, hatta başladıkları noktadan oldukça geriye gitmiştir” ifadeleri yer aldı. TÜİK’in açıkladığı yüzde 83,45 oranındaki yıllık enflasyon rakamını ‘uçuk’ şeklinde değerlendiren Birleşik Kamu-İş, bu oranın bile yetersiz kaldığına değindi.

“HALKIN ENFLASYONU YÜZDE 179,3”

Öte yandan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, kendi Ar-Ge birimi tarafından yapılan çalışmada yıllık enflasyon oranını yüzde 179,3 olarak hesapladıklarını açıkladı. TÜİK’in enflasyon oranına ilişkin ise “Halkın cebinden para çalma operasyonudur” dedi.

Kamu-Ar verilerine göre en fazla yıllık artış yüzde 215,5 ile meyvede olurken, ekmek, pirinç ve bulgur yüzde 173,5 süt ve süt ürünleri yüzde 146,9 et-balık ise yıllık 103,6 zamlandı. Birleşik Kamu-İş kendi rakamlarına kıyasla TÜİK’in verilerini, “Çarşı-pazar enflasyonu değil AKP iktidarı ve AKP iktidarının kurumuna dönüşmüş olan TÜİK'in hayalinden başka bir şey değildir” şeklinde değerlendirdi.

“TARİHE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇECEKTİR”

İki ay sonra maaşlara yansıtılacak enflasyon oranlarının TÜİK verilerine göre yapılacağı dile getirilen açıklamanın devamında; “Defalarca dile getirdiğimiz üzere TÜİK'in Türkiye Cumhuriyeti yurttaşların yararına çalışması gereken bir kurum olduğunu hatırlaması gerekmektedir. TÜİK yöneticileri AKP Genel Merkezi'nde kapalı kapılar ardına açıkladığı enflasyon oranları tarihe kara bir leke olarak geçecektir” denildi.

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