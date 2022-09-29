BoE’den tartışılan müdahale: Piyasaya 65 milyar sterlin pompalayacaklar

İngiltere Merkez Bankası, İngiltere'deki finansal istikrara yönelik maddi riskler ve emekli maaşlarına yönelik tehdit nedeniyle 13 gün boyunca günde 5 milyar sterlin harcayacak.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere Merkez Bankası (BoE) dün piyasa koşullarında düzeni sağlamak için tahvil alım programı başlattığını duyurdu. Hükümet acil önlem alarak borç piyasalarında bir krizi önlemek amacıyla 65 milyar sterlinlik bir tahvil alım programı başlattı.

Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng’in geçen hafta vergi indirimleri ve borçlanma planını duyurmasının ardından piyasada yaşanan sorunlar nedeniyle İngiltere Merkez Bankası da harekete geçti. Banka İngiltere’nin finansal istikrarı maddi riskler olduğu konusunda da uyarılarda bulundu.

Financial Times’ın haberinde BoE’nin emeklilik fonlarının alacaklılarından gelen nakit taleplerini karşılamak için altın satmak zorunda kaldığı bir kısır döngüyü önlemek için zaman kazanmak istediği de belirtildi.

Son süreç emeklilik fonlarını iflas riski altına sokmuş, kitlesel satışlar fonların varlık olarak tuttuğu altınların fiyatlarını aşağı çekerek nakde çevrilmelerine neden olmuştu.

13 GÜN SÜRECEK

BoE ilk etapta yükselen enflasyonu kontrol altına alma çabasının bir parçası olarak altın satma programını da askıya aldı ve bunun yerine önümüzdeki 13 iş günü içinde günde 5 milyar sterline kadar uzun vadeli tahvil satın alma sözü verdi.

Tahvil alımlarında zaman sınırlaması olacağı vurgulanan açıklamada, “İhaleler 14 Ekim'e kadar sürecektir. Piyasa işleyişine yönelik risklerin düştüğüne karar verildiğinde, alımlar sorunsuz ve düzenli bir şekilde azalacaktır” ifadeleri kullanıldı.

‘ENFLASYONİST BİR HAREKET’

Ekonomistler ise yeni basılan milyarlarca sterlinlik paranın ekonomiye enjekte edilmesinin enflasyonu artırabileceği konusunda uyardı. İsveç bankası Handelsbanken’in İngiltere ekonomisti Daniel Mahoney, “Bu hareket, zaten yüksek enflasyonun olduğu bir zamanda enflasyonu daha da kaşıyacak” dedi.

İngiltere devlet tahvilleri ve sterlin duyurunun ardından toparlandı. Sterlin gün içinde yüzde 1,74 yükseldi ve dün akşam saatlerinde dolar karşısında 1,0877 seviyesine ulaştı.

BANKALARDAN ÇAĞRI

Öte yandan Maliye Bakanı ve bankacılar arasında da dün bir toplantı gerçekleşti. Dün erken saatlerde yapılan toplantıda bankacılar, Kwarteng’i borçları azaltmak orta vadeli bütçe planın açıklanacağı 23 Kasım’a kadar beklemeye çağırdı.

Citi, Bank of America, UBS, JPMorgan, Deutsche Bank ve Standard Chartered’ın yer aldığı toplantıda konuşan yetkili, bu tarihin çok uzak olduğunu söyledi.

BoE’nin müdahalesinin ardından İşçi Partisi lideri Keir Starmer de parlamentonun geri çağrılmasını ve Kwarteng’in planlarından vazgeçmesini istedi. Bazı Muhafazakar milletvekilleri da başbakan Liz Truss’un rotasını değiştirmesi gerektiğini savundu.

İlginizi Çekebilir Dünya Bankası Başkanı Malpass'dan Avrupa için resesyon uyarısı

İlginizi Çekebilir Küresel piyasalar yön arayışında