Borsa İstanbul çapraz ateşte kaldı, devreler kesildi

Elektrik kesintileri, Ukrayna gerilimi ve Fed'in faiz artışı hazırlığı birleşince Borsa İstanbul'da bugünkü düşüş yüzde 5'e yaklaştı. Birçok hissede devre kesici uygulamasıyla işlemler durdu.

Sozcu.com.tr

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Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinde bugün değer kaybı yüzde 5’e yaklaştı. 21 Ocak Cuma gününü 2011 puandan kapatan endeks, bugün saat 15.58 itibarıyla 1915 puana kadar geriledi.

Borsadaki hem işlem hacmi hem de piyasa değeri en yüksek 30 şirketin hisse senetlerinin performanslarının ölçen BİST 30 endeksinde günlük kayıp yüzde 5’i aştı.

Birçok şirketin hisselerinde günlük düşüşler yüzde 5’i aştığı için devre kesiciler çalıştı ve işlemlere ara verildi.

Borsa İstanbul’da sanayi endeksinde kayıplar yüzde 6’yı aştı.

FED, UKRAYNA, ELEKTRİK KESİNTİLERİ…

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, sozcu.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede, “Çapraz ateş var” dedi ve bugün borsada düşüşte etkili olan faktörlere dikkat çekti.

Elektrik kesintileri etkisiyle sanayi sektörü hisselerinin düşüşe öncülük ettiğini belirten Erkan, “Endüstriyel üretimde ciddi yavaşlama ve azalan mal arzından fiyat baskısı olabilir, aynı zamanda üretime yönlendirilmesi gereken girdi etkisi stok maliyetine neden olur” dedi.

Diğer risk artıran faktörün, Rusya ve Ukrayna riski olduğuna işaret eden Erkan, jeopolitik risklerdeki artışın küresel piyasalar ile birlikte Borsa İstanbul’u da olumsuz etkilediğini vurguladı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışı hazırlığının da borsaları aşağı çektiğini belirten Erkan, “Bu şartlar altında her şeyden en çok etkilenecek bir piyasa olarak riskten kaçışa konu oluyoruz” dedi.

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