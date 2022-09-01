BOTAŞ doğalgaz ödemeleri için piyasadan döviz topladı

BOTAŞ'ın doğalgaz alımında kullanılmak üzere serbest piyasadan nakit döviz topladığı ve Merkez Bankası’nın fiziki döviz hesabını rekor seviyeye taşıdığı ileri sürüldü.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre doğalgaz alımında kullanılmak üzere serbest piyasadan nakit döviz toplarken Merkez Bankası'nın fiziki döviz hesabını rekor seviyeye taşıdı.

Kaynaklara göre BOTAŞ, fiziki döviz alım sürecinin yürütülmesi için bir yerel finans şirketi ile anlaştı. BOTAŞ ve Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.

Bloomberg’den Kerim Karakaya ve Çağan Koç’un haberine göre, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında yükselen enerji maliyetleri nedeniyle BOTAŞ'ın ithalat için kullanılacak döviz ihtiyacı bu yıl hızla yükseldi.

Merkez Bankası, BOTAŞ için rezervlerinden bu yıl 18 milyar dolar harcadı. BOTAŞ'a Merkez Bankası'ndan döviz satışları Temmuz itibariyle durdu.

Merkez Bankası'nın banknot döviz rezervindeki artış da benzer tarihlere denk geliyor. Haziran ortasından 19 Ağustos haftasına kadar banknot rezervler yaklaşık 2,5 milyar dolar artışla 7 milyar dolar seviyesine çıktı.

BOTAŞ döviz ihtiyacını karşılamak için ayrıca yurtdışından kredi temin etti. Temmuz ayında Deustche Bank'tan 929 milyon dolar kredi alan şirket, Azerbaycan LNG alımında kullanılmak üzere 300 milyon euro sendikasyon için de bankalarla görüşme yürütüyor.

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