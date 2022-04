“Böyle giderse değil kurbanlık, içecek süt ve ayran bulamayacağız”

Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı hayvancılık sektöründeki sıkıntılara dikkat çekti: Damızlık hayvanlar, süt inekleri kesiliyor. Önümüzdeki kurban bayramlarında değil kurbanlık, içecek süt, ayran bile bulamayacağız.

Latif SANSÜR

Hayvancılık sektörünün ve üretici köylünün tükendiğini söyleyen Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı hükümete seslenerek “Hayvancılık sektörünün, üreticinin sırtındaki yükün, tepesindeki balyozun artık inmesi gerekiyor. Milletin gücü kalmadı” dedi. Yem başta olmak üzere girdi fiyatlarına dikkat çeken Kadı, çaresiz kalan üreticinin damızlık ve süt hayvanlarını kestiğini söyledi:

ET SIKINTISI BAŞLAYACAK

– Damızlık hayvanlar, süt inekleri kesiliyor. Kesile kesile nereye kadar gidecek bu. Yarın damızlık hayvanlar bittiğinde, dana sıkıntısı, et sıkıntısı başlayacak. Süt ve hayvansal ürünleri, kısacası içecek ayranı bile bulamayacağız. Tarım Bakanı'nın kafasını kaldırıp bir kez olsun bu çiftçi, bu üretici, bu köylü ne yapıyor, ne durumda diye sorması lazım. Herkes zor durumda.

SADECE YEM PARASI 1170 TL TUTUYOR

– Bir çuval yem 330 TL, 25 kilogramlık balya saman 65 TL’den satılıyor. Böyle fiyatlar dünyanın hiçbir yerinde yok. Bir çuval yem dört kova geliyor. Bir kuzu veya koyun günde ortalama 13 TL’lik yem yiyor. Kurban Bayramı için üç ay beslediğinizde sadece bin 170 TL yem parası verirsiniz. Diğer giderleri eklerseniz, 2 bin 500-3 bin TL harcadığınız hayvanı kurbanda kaça satacaksınız?

DAR GELİRLİ NASIL ET YİYECEK?

– Üstüne kâr koyup sattığınızda, 3-4 bin liraya koyun veya kuzu, 15-16 bin liraya büyükbaş kurbanlığı vatandaş nasıl alacak. Dar gelirli nasıl et yiyecek. Ben hayvan yetiştiriyorum, hem de küçük ve büyükbaş hayvan alıp satıyorum. Bu yaşıma kadar böyle bir dönem yaşamadım.

BAYRAMA KADAR YÜZDE 20 ZAM GELİR

– Ramazan ayı içerisinde, bayrama kadar et fiyatları yüzde 10-20 civarında zamlanacak. Eskisi kadar kesecek kuzu ve dana bulunamıyor. Bulunamayınca fiyatlar yükselecek. Bu artışla kesilen eti alan kasabın tüm giderlerine her gün zam geliyor, dolaysıyla gelen zamların tümü et fiyatlarına da yansıyacak. Süt, yoğurt, peynir zamlanacak. Eskiden vatandaş ihtiyacı kadarı kiloyla et alırdı, şimdi kasaba girdiğinde “20 liralık, 30 liralık et verir misiniz?” diyor. Gün gelecek bunu da bulamayacak.

