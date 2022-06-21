Bu da kümes enflasyonu: Yüzde137

Mimar ve mühendislik hizmetlerine 2022 yılında ikinci kez zam geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle geçtiğimiz yıla göre artış yüzde 162'yi buldu. 1 metrekare kümes yaptırmak için verilecek mimarlık ve mühendislik hizmet bedeli bir yılda 255 liradan 605 liraya çıktı. Artış yüzde 137 oldu.

Sozcu.com.tr

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Toplumun tüm kesimleri yüksek enflasyona yenik düşüyor. Son olarak Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle mimarlık ve mühendislik hizmet bedelleri de 2022 yılında ikinci kez zamlandı.

Şubat ayındaki zammın ardından bu yıl içinde yapılan yaklaşık yüzde 40’lık zamla bir yılda mimarlık ve mühendislik hizmetlerindeki fiyat artışı yapının durumuna göre en düşük yüzde 133, en yüksek yüzde 162 arttı.

BİR METREKARE KÜMES İÇİN 605 TL + KDV HİZMET BEDELİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında kullanılacak 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’e göre basit kümes yapımında dahi metrekare hizmet bedeli KDV hariç 605 TL’ye çıktı. Geçtiğimiz yıl bu rakam 255 TL’ydi. Bir yılda gelen zam yüzde 137’yi geçti.

D grubu, opera, tiyatro, konser salonu gibi kompleksler ile tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılarda ise rakam metrekare başına 4 bin 700 liradan 11 bin 175 TL’ye çıktı.

2021 YILI TEBLİĞİ

İŞTE GERÇEK ENFLASYON

Yapı Yaklaşık Metrekare Birim Maliyet Bedelleri

Yapı grubu 2021 – 2022/1 – 2022/2- 1 YILLIK FARK

I. Sınıf A Grubu Yapılar: 255 TL- 425 TL – 605 TL -%137

I. Sınıf B Grubu Yapılar: 390 TL- 640 TL – 910 TL – %133

II. Sınıf A Grubu Yapılar: 640 TL – 1.050 TL – 1500 TL – %134

II. Sınıf B Grubu Yapılar: 940 TL – 1.550 TL – 2210 TL – %135

II. Sınıf C Grubu Yapılar: 1030 TL – 1.700 TL- 2425 TL – %125

III. Sınıf A Grubu Yapılar: 1360 TL – 2.250 TL – 3200 TL – %150

III. Sınıf B Grubu Yapılar: 1800 TL – 3.000 TL – 4725 TL %162

IV. Sınıf A Grubu Yapılar: 1920 TL – 3.200 TL- 4580 TL – %138

IV. Sınıf B Grubu Yapılar: 2300 TL- 3.800 TL – 5440 TL – %136

IV. Sınıf C Grubu Yapılar: 2480 TL – 4.100 TL – 5875 TL – % 136

V. Sınıf A Grubu Yapılar: 2970 TL – 4.950 TL – 7090 TL – %138

V. Sınıf B Grubu Yapılar: 3600 TL- 6.000 TL – 8595 TL – %138

V. Sınıf C Grubu Yapılar: 4000 TL- 6.650 TL -9525 TL – %138

V. Sınıf D Grubu Yapılar: 4700 TL – 7.800 TL – 11 175 TL %137

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