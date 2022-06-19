Bu kentte her 5 kişiden 1’i icralık

Ekonomide yaşanan sıkıntılar her geçen gün artarken, birçok vatandaş da icralık duruma düştü. Erzurum'da düzenlenen toplantıda açıklanan verilerse durumun ne kadar vahim olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Orhan BOZKURT

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DEVA Partisi Erzurum İl Başkanlığı, Palandöken'de ilçe teşkilatları için eğitim programı başlattı.

Program için ilçe başkanları ve partililer ile bir araya gelen DEVA Partisi Erzurum İl Başkanı Vahit Bingöl, “Zaman durulacak zaman değil, bizim çok çalışmamız lazım” dedi.

Son 20 yılda oyu yüzde 60’ın altına düşmeyen AKP iktidarını eleştiren DEVA Partisi İl Başkanı Bingöl, “İflas ettik demeye dilimiz varmıyor ama maalesef öyle. Ekonominin kalmadığı bir ortamı yaşıyoruz” dedi.

Bingöl, “Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu verilerine göre Türkiye’de 10 Haziran 2022 tarihi itibariyle gerçek ve tüzel kişilerin toplam 5,6 trilyon nakdi kredisi mevcut” diyerek ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik krizin boyutlarını gözler önüne serdi.

İŞTE RAKAMLARLA VATANDAŞIN DURUMU

Bingöl, “Haziran 2021 yılında bu rakam 3,9 trilyon idi. Tam bir yılda yurt içindeki kredi yükümüz yüzde 44 yani 1,7 trilyon artmış. Mevcut nakdi kredi borcunu 84 milyona böldüğümüz zaman kişi başı 67 bin lira ediyor. Çekirdek ailenin 4 kişiden oluştuğunu düşünürsek hane başı kredi yükü 268 bin lira. Peki bu tablo Erzurum için nasıl? 31 Mart 2022 tarihi itibariyle Erzurum’da toplam 19,7 milyar gerçek ve tüzel kişilerin nakdi kredi riski bulunuyor. Mevcut kredi borç tutarını Erzurum nüfusu olan 756 bin kişiye bölersek ortalama kredi riski 26 bin lira seviyelerine denk geliyor” dedi.

“BU GELİR DÜZEYİ İLE BU BORÇLAR ÖDENİR Mİ?”

DEVA Partisi İl Başkanı Bingöl, değerlendirmesine şöyle devam etti:

*Belki sizin, benim kredi borcum yok ama bu borç Erzurum’un borcu. 104 bin lira sadece bankalara olan kredi borcu. Bunun yanında el borcu, cari borç, eşine, akrabasına olan borç, piyasa borcu var.

*Bir hane 104 bin lira borcu kısa vadede ödeyebilir mi? Birkaç tane makro ekonomik veriyi sizinle paylaşayım, ödenir mi ödenmez mi siz karar verin. TÜİK verilerine göre mayıs ayı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 132,16. Asgari Ücret 2022 yılında 4.253 TL. Açlık sınırı asgari ücreti geçmiş, 6.017 TL. Yoksulluk sınırı 19.602 TL. Nisan ayı işsizlik yüzde 11,3. Türkiye’de 2022 yılında asgari ücretle çalışan 10 milyon kişi var.

*Hatta asgari ücretin altında bir ücretle çalışan işçi sayısı 3,5 milyon. Bu gelir düzeyi ile bu borçlar ödenir mi? Ödenmez. Ödenemez. Asgari ücretin bir yıllık toplamı 51 bin 36 lira. Kamuda çalışanın maaşı ortalama 10 bin TL olsa yılda 120 bin lira eder.

*Hiçbir şey yemese-içmese, harcamasa bile ödeyemez. Sonuç, halkımız icralık. Zaten bu durum Erzurum İcra Daireleri verilerine de yansımış durumda. Erzurum’da ilçeler hariç merkezde 5 icra dairesi var.

“HEP BİRLİKTE SESSİZCE BATIYORUZ”

Erzurum'da 2021 yılında her icra dairesinde icra dosyası sayısının ortalama 13-14 bin seviyelerinde olduğunu da anlatan DEVA Partisi İl Başkanı Vahit Bingöl, şunları söyledi;

*Tüm icra dairelerindeki icra dosya sayısı tam 70 bin adet… Bu korkunç bir rakam. Erzurum merkez nüfusu 2021 yılında 377 bin idi. İcra sayısının nüfusa oranı yüzde 18-19 civarında. Yani yaklaşık her 5′ kişiden 1’i icralık.

*2022 yılı haziran ayında ise her icra dairesinde icra dosya sayıları 6 binlere dayandı. Toplam icra dosya sayıları 25-30 seviyelerine geldi. Bu konjonktürde korkarım ki sayı 2021 yılı icra dosya sayılarını maalesef geçecek. Peki hem Erzurum hem ülkemiz batma noktasına gelmişken sivil toplum kuruluşları ne yapıyor?

*Sessizliğe gömülmüş kendi işlerini yürütmeye çalışıyorlar. Bu konularla ilgili şimdiye kadar bir açıklama duydunuz mu? Oysa hep birlikte sessizce batıyoruz.

*Halk icralık olmuşken iktidarın yanlış politikalarına yönelik sivil toplum kuruluşlarından bir tane açıklama gelmiyor. Neden? Sebebi korku mu yoksa menfaatler mi? Bu sorunun cevabını da sizlere bırakıyorum.

“ÇALINAN HER ŞEYİN HESABINI SORACAĞIZ”

“Türkiye’de kaç göçmenin olduğunu biliyor musunuz?” diye soran Bingöl, açıklamalarına şöyle devam etti:

*Bazıları Afganlıları, Suriyelileri kapının önüne koyacağız diyorlar. Bizim bu konuda ne düşündüğümüzü soruyorlar. Sayın Genel Başkanımıza sordum bu konuyu. Bana ‘Uluslararası yasa gereği biz onları bu ülkeden çıkaracağız ama zaman alacak’ dedi. DEVA Partisi muhalefet olsun diye kurulmadı, iktidar olmak için kurtuldu.

*Çalınanın her şeyin hesabını soracağız. Gençlere sesleniyorum, bu ülkeye sahip çıkın. Bu ülkeyi terk etmeyin. Ne olur geri adım atmayın.

*Çok çalışın, bu ülkeyi layık olduğu bir noktaya getirin. Biz bu yaşanılanları hak etmiyoruz. Bir litre akaryakıt 30 lira olmuş. Oysa 20 yıldır bu millet, iktidar ne istediyse verdi.

“İKTİDARIN ZAM YAPMAKTAN BAŞKA HİÇBİR İCRAATI KALMADI”

“Ülkemiz şu an iflasın eşiğine gelmiş durumda. ‘Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır’ diyenler, insanların gözlerindeki ışığı söndürdüler” diyen Bingöl, şunları söyledi:

*Her gün akaryakıta yapılan zamlar yetmiyormuş gibi elektrik ve doğal gaza da zamlar yapılıyor. Serbest piyasa adı altında herkes, kafasına göre bir fiyatlandırma yapıyor. Denetim mekanizması kaybolmuş vaziyette.

*İktidarın zam yapmaktan başka hiçbir icraatı kalmadı. Halkımız şaşkın ve çaresiz. Marketlerde gıda fiyatları, günde iki defa değişiyor. İpin ucu iyice kaçmış durumda. Üzülerek kahrolarak söylüyorum ki alarm zilleri çalıyor.

*Şu anda ekonomik ve finansal bir beka sorunuyla karşı karşıyayız. Ekonomimiz gözlerimizin önünde eriyor. Türkiye bir kez iflas çukuruna düşerse bu millet yıllarca ağır bedeller ödemek zorunda kalır. Yeter artık. Her geçen gün bizleri daha fazla yoksullaştırıyorlar.

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