Buğday fiyatları Rusya’nın Odessa saldırısının ardından sert yükseldi
Buğday fiyatları Rusya'nın Odesa limanı saldırısının arz endişelerini artırmasıyla yükseldi. Rusya ise operasyonunun tahıl koridorunu etkilemeyeceğini savundu.
Ukrayna ile Rusya arasında İstanbul’da varılan ‘tahıl koridoru’ anlaşmasından bir gün sonra Odessa limanının saldırıya uğramasıyla birlikte buğday fiyatları da fırladı.
Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşmanın ardından Odesa limanının vurulmasıyla günlük yüzde 3,5’in üzerinde değer kazandı.
YÜZDE 3,5 ARTIŞ
Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 3,5 artışla ton başına 288 dolar seviyesine yükseldi.
Ukrayna cuma günü imzalanan tahıl anlaşması kapsamında Karadeniz limanlarından ihracatı tekrar başlatmaya çalışırken, Rusya’nın cumartesi günü Odesa limanına yaptığı saldırının devamının gelmesi halinde sevkiyatın durabileceği uyarısında bulundu.
KREMLİN: TAHIL KORİDORUNU ETKİLEMEZ
Kremlin'den yapılan açıklamada, Odessa'ya yönelik saldırılarda ‘tahıl ticareti yapılan liman'ın hedef alınmadığı, altyapı tesislerinin vurulduğu belirtilirken, bu durumun varılan anlaşmayı veya ‘tahıl koridoru'nu etkilemeyeceği savunuldu.
Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov dün Kahire’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Rus tahılının Mısır’a sevkiyatı konusunda güvence verdi.