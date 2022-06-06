Buğday fiyatlarını yetersiz bulan çiftçiden ithalat uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı buğday taban fiyatını yetersiz bulan Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, "TMO bu rakamlarla yerli üretici yerine çok daha pahalı fiyatlarla yurtdışından buğday ithal etmek zorunda kalır" dedi.

Sozcu.com.tr

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Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı buğday taban fiyatı ile Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) prim miktarının yetersiz olduğunu vurguladı.

Erdoğan, TMO’nun sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 TL alım, 1000 TL prim bedeli olmak üzere 7 bin 50 lira ve arpaya ton başına 5 bin 500 TL alım, 500 TL prim bedeli olmak üzere 6 bin TL ödeme yapacağını duyurmuştu.

Süleyman Girmen, “Çiftçi, bu rakamlarla buğday tarımının sürdürülebilirliğini sağlayamaz. TMO, yerli üreticiden buğday alıp stoklara çekemez. Çiftçi zaten piyasaya 7 bin liradan buğday veriyor. TMO, bu rakamlarla yerli üretici yerine çok daha pahalı fiyatlarla yurtdışından buğday ithal etmek zorunda kalır” dedi.

‘HALİHAZIRDA 7 BİN LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR’

Buğday tarımının sürdürülebilir olabilmesi için çiftçinin para kazanması gerektiğini dile getiren Girmen, “TMO, buğdayda üretimi sürdürülebilir hale getirmeli ve stok ürün çekebilmenin önünü açmalı” dedi.

Halihazırda ton başına 7 bin liradan işlem gören buğdaya 6 bin 50 lira taban fiyat verildiğini kaydeden Girmen, “Çiftçi, TMO'ya satarsa bin lira da prim verilecek. TMO'nun destekleme fiyatı çiftçiden ürün almaya yönelik ve buğday üretiminin sürdürülebilir olması gereken bir rakam olmalıydı. Çünkü TMO, yüksek rakamlarla hem buğday üretiminin devamını sağlamalı hem de stoklara ürün çekmeli” şeklinde konuştu.

‘TMO, YERLİ ÜRETİCİYİ DESTEKLEMELİ’

Girmen, “Fiyat dünya borsalarına yakın ancak hem çiftçiye para kazandıracak hem de vatandaşın ucuz ekmek alabilmesine olanak sağlayacak destekleme modelleri acilen devreye sokulmalı” talebinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, TMO aracılığıyla şimdiye kadar dünya piyasalarından yüksek fiyata aldığı buğdayı yüzde 50 sübvansiyonla un sanayisine verdiğini hatırlatan Girmen, “Un sanayisi de aldığı buğdayı makarna yaparak ihraç ettiğini iddia ediyordu. Burada kim desteklenmiş oluyor? Un sanayisi mi desteklenmiş oluyor çiftçi mi? TMO'nun asli görevi çiftçiyi desteklemek olmalıdır. Un sanayicisini desteklemek ikinci planda kalmalıdır” diye konuştu.

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