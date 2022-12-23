Bulgaristan uzun vadeli doğalgaz anlaşması için Türkiye ile görüşüyor

Doğalgaz tedariğinde yeni kaynak arayan Bulgaristan'dan yetkililer Türkiye'deki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminallerine uzun vadeli erişim hakkı için görüşmelere başladı.

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Bulgaristan’ın Enerji Bakanı Vekili Rossen Hristov, Türkiye’deki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminallerine uzun vadeli erişim hakkı ve doğalgazın Bulgaristan sınırına kadar sevkiyatı ile ilgili bu ay bir anlaşma sağlayabilmek için bugün İstanbul’a geldi.

Doğalgaz tedariğinde yeni bir kaynak arayan Bulgaristan’ın devlet doğalgaz şirketi Bulgargaz ve doğalgaz hattı işletim şirketi Bulgartransgaz’ın üst düzey yetkilileri de görüşmelerde yer alıyor.

Hristov, yolculuk öncesinde muhabirlere yaptığı açıklamada, Bulgargaz ve Botaş arasındaki görüşmelerin hızlı ilerlediğini ve bu yıl bir anlaşmaya varılmasını umduğunu belirtti.

RUSYA SEVKİYATI DURDURDU

Balkan ülkelerinin doğalgaz ihtiyaçlarının yüzde 95’inden fazlasını sağlayan Rusya, Bulgaristan’ın ruble ile ödeme yapmayı reddetmesinin ardından nisan ayında Bulgaristan’a doğalgaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

Bulgaristan, 2036 yılından itibaren yılda 1 milyar metre küp (bcm) LNG ithal etmek istiyor. 2023 yılı için talep Bulgargaz’ın hâlihazırda Yunanistan’da bulunan LNG terminallerinden alım sağlayacağı için daha düşük seviyede. (REUTERS)